La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria lamenta el fallecimiento de su fundador, Paco Castro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria ha lamentado el fallecimiento de Paco Castro Berrojo, fundador y "figura clave" en el desarrollo y consolidación del sector del diseño en la provincia.

A través de un comunicado, la asociación desea trasladar su más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros "en estos momentos de profundo dolor" y se une al duelo "con el respeto y el cariño que merece quien fue no solo un gran profesional, sino también una persona generosa y comprometida, cuyo recuerdo y legado permanecerán siempre".

Define a Paco Castro como "un auténtico pionero, impulsor de una disciplina que, en sus inicios, apenas contaba con estructura ni reconocimiento en Soria". "Con visión, talento, profesionalidad y una firme convicción en el valor del diseño como herramienta de comunicación y competitividad empresarial, abrió camino a nuevas generaciones de profesionales, contribuyendo decisivamente a poner en valor y profesionalizar el sector", apostilla.

También destaca que fue un firme defensor del asociacionismo y de la fuerza de la unidad, ya que en 1996 se integró en la entonces Asociación General de Empresarios Sorianos. De la mano de Eduardo Hernández Ayllón, Alfonso Pérez Plaza, Jesús Ángel Alonso Pérez, Alfonso Blas Carazo Abajo y Javier Ignacio Pérez Herrero, en noviembre de 2009, fundó la Asociación de Diseñadores Gráficos de Soria -di(S)-, donde formó parte hasta su jubilación, en 2019, ostentando cargos de responsabilidad en la junta directiva en diferentes etapas de la agrupación.

A lo largo de su trayectoria destacó "no solo por la calidad de sus trabajos, sino también por su compromiso con la formación, la colaboración entre creativos y la defensa del diseño como motor de innovación y desarrollo económico". Su legado permanece en numerosos proyectos, empresas y profesionales que hoy continúan esa senda que él ayudó a trazar, subraya.

Desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se suman a las condolencias, así como "al reconocimiento y gratitud a Paco Castro", autor del logotipo de la Federación, una imagen que ha acompañado y representado al empresariado soriano hasta la actualidad. Su trabajo supo "reflejar con acierto la identidad, la vocación, la unión y la fortaleza del tejido empresarial de la provincia, dejando una huella permanente en la imagen corporativa de la organización y en la historia empresarial de Soria, que hoy sigue viva".

Paco Castro falleció este lunes a los 71 años de edad. Fue un activista y uno de los fundadores de Podemos Soria. La incineración ha tenido lugar este miércoles en el crematorio municipal en la intimidad familiar y posterior enterramiento de sus cenizas en el cementerio municipal de Soria.

Era un amante del piragüismo y no resultaba extraño en las temporadas veraniegas verle practicar este deporte en las márgenes del Duero de la capital, una práctica que le decía que le relajaba mucho. Descanse en paz.