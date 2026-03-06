Lidl inicia los trámites para instalarse en el polígono industrial de Las Casas de Soria

Movimientos en el sector de la alimentación en Soria. El polígono industrial de Las Casas se preparar para acoger otro supermercado, después de que hayan comenzado las obras de Lupa en la parcela que media entre Renault y Porcelanosa. En el Consistorio consta la documentación de una empresa para instalarse en el área, un estudio de detalle para ordenar el suelo generado por la agrupación de las parcelas 28 y 29(A). Se trata de Lidl, según ha podido confirmar este medio, que estaría interesado en su traslado desde su actual ubicación en la avenida de Valladolid. No es la primera vez que la firma apuesta por la tramitación urbanística para cambiar de sede. Ya en su momento lo intentó mediante otro estudio de detalle para emplazarse en las cercanías.

El actual instrumento urbanístico se encuentra aprobado inicialmente y en periodo de posibles alegaciones. El suelo elegido se emplaza en las inmediaciones de Leroy Merlin, en la calle D del polígono, muy cerca de la rotonda de la calle A y de donde Lupa construye su supermercado. Detrás de este suelo el Ayuntamiento construye un parque geológico con circuito para bicicletas, dentro del programa Brera de renaturalizaciones. La parcela suma casi 9.800 metros cuadrados.

En cuanto a la superficie comercial para la venta de alimentación, el estudio de detalle se limita a establecer una horquilla. Tendrá más de 750 metros cuadrados y menos de 2.500. «De esta manera, el presente instrumento no resulta habilitante para la implantación de Grandes Establecimientos Comerciales, entendiendo a estos como los establecidos y regulados como tal por la normativa sectorial sobre comercio de Castilla y León», señala el estudio. Sí se estima como gran superficie según la norma local, el PGOU.

La dotación se completa con un aparcamiento, para el que ha sido necesario presentar un plan de tráfico. «La dotación mínima de aparcamiento en el nuevo uso se situará dentro de una horquilla de 15 y 25 plazas», atendiendo a las especificaciones del planeamiento.

No es la primera vez que Lidl intenta un traslado desde sus actuales instalaciones en la avenida de Valladolid. En octubre de 2017 la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el estudio de detalle del sector de suelo urbano no consolidado 06.03. Era el instrumento por el que Lidl quería marchar a las inmediaciones, al otro lado de la avenida. Un ‘cambio de acera’ (el suelo para cuyo desarrollo se presentó el instrumento urbanístico era el comprendido entre la gasolinera del Caballo Blanco y Ford Untoria) que finalmente no llegó a cuajar y que ahora incita a la compañía a llevar su presencia al polígono de Las Casas.

En 2017 ya se señaló que el problema de la actual ubicación de Lidl deriva de las limitaciones urbanísticas, ya que el aumento en las instalaciones tiene que ir acompañado por un alza proporcional de plazas de aparcamiento en función de los metros cuadrados. Las características del entorno actual complican esta posibilidad, de manera que la opción pasa por el traslado.

Por su parte, la cadena alimentaria cántabra Lupa, con amplia presencia ya en los tres municipios más importantes de Soria, acelera los trabajos para abrir su hipermercado también en el polígono Las Casas, en las traseras del Tanatorio Mémora. Los operarios que trabajan en la construcción han levantado en apenas mes y medio la estructura de este supermercado, que se convertirá en el segundo en el polígono tras el de Leclerc.

Obra de construcción del nuevo Lupa.MARIO TEJEDOR

Lupa cuenta en la actualidad en la provincia con tres establecimientos: en la capital soriana, en la plaza Mariano Granados, en El Burgo de Osma y en Almazán. Dentro de su política de expansión en la provincia y en Castilla y León, la futura superficie comercial del polígono se convertirá en la cuarta oferta provincial para los sorianos, y no se descarta la apertura de alguna tienda más.

Con Leclerc y próximamente Lupa en el polígono, los siguientes en establecerse en el polígono Las Casas serán Lidl y Mercadona, aunque en este último caso lo hará más alejado de sus competidores, en la zona de la avenida de Valladolid.

Las nuevas instalaciones de Lupa tendrán más de 2.000 metros cuadrados y la previsión inicial es que se creen 25 empleos. La inversión prevista para el centro es de 750.000 euros. El promotor es la firma Semark Group, de origen cántabro, y que es propietaria de Supermercados Lupa. El proyecto que presentó fue el acondicionamiento de una nave para la actividad de supermercado. En un primer momento, Lupa llevó a cabo un proceso de modificación urbanística de la parcela. El Ayuntamiento de Soria concedió la aprobación definitiva a través de un Plan Especial.