Cristina Rosenvinge inaugurará esta tarde mujerDoc en Soria tras una semana de proyecciones paralelas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantante Christina Rosenvinge abrirá esta tarde a las 20.30 horas la IX edición de mujerDOC - Festival Internacional de Cine Documental Feminista, organizado por el Ayuntamiento de Soria y la ONG Mujeres del Mundo.

Christina Rosenvinge presenta 'Los Versos Sáficos', un nuevo proyecto donde recoge las canciones compuestas para el proyecto teatral Safo, y suma dos temas inéditos: 'Pajarita' y 'Contra la lírica'.

Durante estos días alrededor de 250 jóvenes han participado de las proyecciones y debates con los cortos de CIMA10 del programa educativo de CIMA - Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y Prime Video en centros educativos y Universidad.

Además el público de Cines Mercado acogió con gran cariño la Presentación-Proyección 'Fadrines Solteras ¿Oue la vida es solo casarse?' Un documental interactivo de L'ETNO. La exposición quedará en la Sala 3 de Cines Mercado a partir de las 18 horas, hasta el día 14 de marzo.

La escritora Susana Koska presentó su libro 'Las consecuencias' y en la tarde de ayer miércoles 5 el público de Soria acogió con cariño la proyección de 'Palestina animada', una selección de cortos de cineastas de Palestina, desde Cisjordania, Gaza y la diáspora internacional que se extiende por todo el mundo. La sesión cerró con la película 'Bernarda Alba en Palestina' de Cristina Andreu. Cristina Andreu que fue Jurado en mujerDOC en ediciones anteriores ha trabajado como directora y guionista de cortometrajes y largometrajes, nominada al Goya por la película 'Brumal'. Fue una de las fundadoras de CIMA (Asociación de mujeres cineastas y del Audiovisual) y su presidenta desde 2018 hasta el 2024.

El Festival comenzará con las proyecciones a concurso el sábado 7 a las 18 horas y las 25 películas seleccionadas a competición se podrán ver durante toda la semana en sesiones de 18 h y 20 h.