El PSOE ve necesario un "cambio" en Castilla y León para "aprovechar mejor los fondos europeos"

Las políticas europeas influyen en el día a día de Castilla y León y es lo que ha querido explicar el PSOE de Soria en el octavo día de campaña. Visita de excepción con la presidenta del grupo socialista en el Europarlamento, la vallisoletana Iratxe García que defendió la necesidad de un "cambio" en el Gobierno de Castilla y León para "aprovechar mejor" los fondos europeos. García también avanzó que su grupo se ha posicionado en contra de los recortes planteados en el próximo marco presupuestario europeo y que defenderán la continuidad del Fondo Social Europeo, la despoblación como criterio de reparto y la permanencia de las ayudas de funcionamiento.

El Fondo Social Europeo es una herramienta de la UE destinada fundamentalmente a atender políticas activas de empleo como por ejemplo la mejora de la empleabilidad. También tiene líneas importantes para abordar la atención de personas en situación de exclusión o con discapacidad. En ese marco el PSOE celebró ayer un encuentro con las principales asociación del tercer sector de la provincia. Una de las principales propuestas del PSOE para estas elecciones afecta a este ámbito con la transformación del Hospital del Mirón en un centro sociosanitario.

Un instante de la reunión con colectivos y asociaciones.HDS

"No podía falta", explicó García aludiendo a su presencia en campaña ya que "llegó la hora" para Castilla y León que "merece un nuevo gobierno". "Carlos Martínez representa cambio y experiencia", explicó alabando su gestión en Soria "donde ha gobernado con alma, proyecto y compromiso". "Necesitamos ese cambio", subrayó.

La eurodiputada valoró el papel constante de Carlos Martínez en Bruselas donde ha estado "siempre presente" y donde precisamente "es ponente de una de los informes más importantes del Comité de las Regiones sobre la política de cohesión y el Fondo Social Europeo".

Explicando la importante labora que se desarrolla en Europa, García apuntó a que ya está abierto el debate sobre el futuro marco económico con una propuesta de "recortes" que reducirán aspectos de la política de cohesión, como el FSE, en favor de las acuciantes necesidades de Defensa. "Son momentos de cambio, no estamos en contra de las necesidades de Defensa, pero sí estamos en contra de que haya una recorte en los fondos de cohesión y el FSE para financiar Defensa", subrayó.

García defendió la política de cohesión como "clave" y ante esta época de cambios apuesta también porque la Junta pase a manos del PSOE "para aprovechar mejor los fondos europeos" ya que hasta ahora "se han desperdiciado". "Es el mejor momento para un cambio en la Junta y defender la política de cohesión para que llegue donde más se necesita", subrayó.

De forma más específica, la europarlamentaria también defendió dos cuestiones que afectan a Soria como es el mantenimiento de la despoblación como criterio de reparto y las ayudas de funcionamiento. "Siempre hemos defendido los elementos que prioricen la fijación de población", aseguró recordando que "si hoy hay una comisaria de Reto Demográfico es por la acción del grupo socialista". "Defenderemos que la despoblación siga siendo un criterio en la asignación de fondos", afirmó aunque advirtió que "si llegan, lo más importante es quién lo gestiona". García defendió también las ayudas de funcionamiento que deben iniciar en los próximos meses un proceso de evaluación.