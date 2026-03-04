Programa electoral del PSOE de Soria a las autonómicas: autovía para la Almazán-Agreda

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Lema de Rosendo para las promesas electorales del PSOE de Soria con vistas a las elecciones autonómicas del 15 M: "Soria, prometo estarte agradecido". El cabeza de lista por Soria y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, ha presentado este miércoles el programa electoral acompañado por la candidatura que representa a Soria en estos comicios. Centrado en la política soriana, con alguna 'píldora' en clave regional y críticas al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, Martínez lleva en su programa la inclusión de la CL-101, la carretera autonómica que une Almazán con Ágreda, en el nuevo plan de carreteras como autovía.

Se trata de una vieja aspiración de la provincia que se ha ido enterrando con el tiempo. Fue una promesa del PP en tiempos de Juan Vicente Herrera que nunca llegó a culminarse. Martínez Mínguez ha expresado, a preguntas de los informadores, que "en el marco competencial la A-15 será una realidad y la CL-101 soporta una gran carga de vehículos y supondrá también un desarrollo para las comarcas de Ágreda y Almazán. Sería convertir esa carretera en vía rápida por cuestiones de seguridad, ese es uno de los compromisos, que no es incompatible con que se vaya acabando la A-15". Ha lamentado que "la Junta no ha construido en Soria ni un solo kilómetro de autovía, ni un solo euro".

El candidato socialista soriano promete una ley específica de despoblación con varios conceptos, entre ellos el "derecho a quedarse" o el "derecho a volver", y considera necesaria la remodelación del Hospital Virgen del Mirón para "evitar su desmantelamiento", así como el refuerzo de los consultorios y de los centros de salud. Ha criticado los 19 años de tardanza en emprender el Soria Norte y los 20 que lleva esperando el centro de salud de Almazán para su reforma.

Ha criticado a la candidata popular Rocío Lucas especialmente por dos cuestiones: las residencias públicas de mayores, para las que pide una mayor dotación de centros, y la gratuidad de las matrículas universitarias, "a lo que siempre se opuso". "Ocho de cada diez sorianos tiene que salir de Soria para cursar sus estudios y lo que hay que hacer es incentivar las becas para corregir esos desequilibrios". Del Buscyl ha señalado que "no existe en la provincia, solo sirve para ir a Camaretas".

Del programa de gobierno centrado en Soria, los socialistas sorianos llevan 35 medidas en los distintos campos. Entre ellas, en vivienda, el denominado 'derecho al hogar con ayudas de 350 euros al mes; en sanidad, nuevo modelo sociosanitario para el Hospital Virgen del Mirón o los nuevos centros de salud de Soria, El Burgo, San Leonardo y Almazán.

En educación, el impulso a la FP comarcal vinculada al empleo; en desarrollo económico, incluir Valcorba en la red Cylog y antenas comarcales, además de aprobar ayudas para la inversión en polígonos de la provincia.

En cultura, turismo y deporte, aprobar bonos turísticos para ampliar las estancias en la provincia, ampliar el Palacio de la Audiencia, crear la Ruta Celtibérica, el desarrollo del proyecto Urbión o una "apuesta firme" por Numancia y el resto de yacimientos de la provincia.