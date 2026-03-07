El Concurso de Tapas y Pinchos Medievales de Almazán ya tiene ganador

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Concurso de Tapas y Pinchos medievales de la Red de Ciudades y Villas medievales de España ya tiene ganador por Almazán, el restaurante Las Piscinas, que se ha alzado en primer lugar en la fase local de este certamen y que competirá en la final con el resto de establecimientos de cada localidad. El pasado domingo finalizó el periodo de degustación de la XXII edición de este concurso, que ha tenido lugar los últimos dos fines de semana. El concurso se enmarca en el ámbito de las actividades desarrolladas por la Red de Ciudades y Villas Medievales, a la que pertenece el Ayuntamiento de Almazán desde 2007 y que se complementa a lo largo del año con otras actividades del ámbito turístico, cultural y deportivo.

Este año participaban 12 establecimientos: Bar Restaurante El Puerto, Bar La Arboleda, Bar Lacalle, Bar Restaurante Las Piscinas, Bar Restaurante Pedro, Bar Restaurante Puerta de la Villa, El Diner de Sussu, Hostal El Arco, Hostal Tirso de Molina, Hotel Villa de Almazán, Hostal Restaurante Antonio y Restaurante El Rincón del Nazareno.

Archi Café y Bar Folks que ofrecían también tapa, no compitieron formalmente por el premio local, ya que no ofrecían su tapa todos los días del concurso. Los pinchos han podido ser degustados los días 21, 22, 28 de febrero y 1 de marzo, en horario de 12.00 a 16.00 horas en los establecimientos participantes, según recuerda el Ayuntamiento.

El día 4 el jurado fallaba a favor del Bar Restaurante las Piscinas que con su tapa ¡Qué porras! se alzaba por segunda vez como ganador local del concurso y obtenía una plaza en la final nacional que tendrá lugar en Valencia de Alcántara este otoño, en fecha aún por determinar. Ayer se hizo entrega del premio de 300 euros y diploma a Mari Rello Monge, la cocinera del establecimiento ganador y co-creadora de la tapa.

Teresa Ágreda, concejala responsable de Turismo, precisa que el jurado se ha basado en distintos criterios, especialmente originalidad y composición (diseño visual, composición armónica, creatividad en el uso de ingredientes y técnicas), así como los valores culinarios (sabor, olor, textura).

Agradece asimismo la gran participación y elevado nivel mostrado por todos los establecimientos, que se manifiesta con la venta de en torno a 450 tapas por participante, así como el gran trabajo desarrollado por el personal de la oficina de turismo que ha llevado el peso de la organización de este concurso y la labor del jurado.