Heraldo-Diario de Soria

Fotos del acto electoral de Sánchez en Soria

​El Palacio de la Audiencia de Soria se quedó pequeño este sábado para recibir al jefe del Ejecutivo

Respaldo a la candidatura de Carlos Martínez en una abarrotada Audiencia.

Respaldo a la candidatura de Carlos Martínez en una abarrotada Audiencia.Fran García

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

El Palacio de la Audiencia se quedó pequeño para acoger el acto electoral convocado por el PSOE que contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejando a 200 personas fuera del recinto. 

Sánchez estuvo acompañado por el candidato del PSOE, Carlos Martínez, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el secretario provincial de los socialistas sorianos, Luis Rey.

