Precio récord de la vivienda en Soria con una subida del 15%

Los compradores de vivienda tuvieron que hacer el año pasado en la capital un esfuerzo sensiblemente más considerable que en el ejercicio precedente. El precio del metro cuadrado en la capital experimentó un fuerte encarecimiento en 2025, culminando en un último trimestre en el que la referencia se colocó en niveles desconocidos desde hace bastantes años. La unidad de superficie completó 2025 con un coste medio superior en un 15,5% al alcanzado en 2024, según la elaboración de los últimos datos del Ministerio de Vivienda. La estadística refleja cómo los precios se acercan al nivel de la burbuja inmobiliaria. Por ahora se encuentran en un escalón algo inferior, parecido al del comienzo del ‘aterrizaje’ del sector, que en Soria llegó unos años más tarde.

El precio del metro cuadrado quedó en la capital en 1,459,25 euros como media del pasado ejercicio. Esto no sólo supone un 15,5% más que en 2024, sino, en términos de euros, una apreciable diferencia de casi 200 euros al alza. En concreto, 196,35 euros en relación al promedio de los doce meses de 2024. Entonces la unidad de referencia cerró en 1.262,9 euros. El escalón al que sube el precio es desconocido desde el año 2010, cuando se situó en 1.545,73 euros.

Esto, en cuanto a las medias y la elaboración de los datos. El Ministerio de Vivienda publica sus referencias por trimestres y, desde este punto de vista, el encarecimiento también ha sido notable en el último tramo del año.

Así, en el cuarto trimestre la referencia de superficie se significó en 1.560,9 euros, siendo la primera vez en mucho tiempo que la estadística salta del umbral de los 1.500. Hay que remontarse de nuevo hasta 2010 para encontrar un trimestre parecido. Aquel 2010 ya estaba el país en medio de la crisis financiera que había comenzado dos años antes. Pero en Soria los niveles inmobiliarios no estaban desplomándose, sino conociendo aún un suave ‘aterrizaje’. Y es que las consecuencias más duras de las complicaciones financieras se hicieron sentir en Soria más tarde que en parte del territorio español.

Los 1.560,9 euros del último trimestre de 2025 representan una elevación porcentual del 9,3% en relación al tercer trimestre. En términos de euros, 132,9 euros al alza, siendo esta la subida más importante del ejercicio.

Y es que 2025 había comenzado con un dato trimestral de 1.414,1 euros, que en el periodo de abril a junio había escalado a los 1.434. El tercer trimestre del año se tradujo en un pequeño ‘respiro’ para el comprador, ya que las viviendas colocaron su metro cuadrado en 1.428 euros. Una bajada de seis euros que no dejó de ser un espejismo, atendiendo a la realidad del cuarto trimestre y sus 1.560,9 euros.

El caso es que la subida en los últimos tiempos ha sido vertiginosa, pues en los comienzos de 2024 todavía la unidad de superficie se encontraba en el nivel de los 1.100 euros. Ya en los siguientes periodos sobrepasó el umbral de los 1.200 para posicionarse al final del ejercicio en los 1.304,6 euros, lejos aún delos 1.414 del inicio de 2025.