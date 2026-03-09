Un millar de personas clama «que viva la lucha de las mujeres»

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El Día Internacional de las Mujeres se celebró en Soria con una nutrida manifestación que congregó en su salida a más de un millar de personas, aunque luego se fueron sumando más por el camino. «Que viva la lucha de las mujeres» fue uno de los hilos conductores de los eslóganes de la jornada, en un ambiente festivo y reivindicativo en el que también participaron muchos hombres y en el que se hicieron sentir multitud de pancartas y mensajes en medio de un color morado omnipresente.

La marcha partió poco después de la una de la plaza Mayor en dirección a Mariano Granados y de ahí giró hacia la plaza de las Mujeres, donde se leyó el manifiesto.

‘Con mis hermanas, la revolución’, ‘Aquí estamos las feministas’ o ‘Por ti que estás mirando también estoy luchando’ fueron algunos de los mensajes coreados en el recorrido.

«Reivindicar seguir avanzando y para recordarnos que juntas somos más fuertes» era el contenido de la jornada, según el manifiesto que proclamó desde el tablado en la plaza de las Mujeres la concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo. «Estamos aquí porque otras abrieron camino, nada de lo que hoy defendemos aquí ha sido posible sin las mujeres que lucharon antes que nosotras y nada de lo que consigamos será sólo para nosotras, por lo que fueron somos, por lo que somos serán», explicó citando el lema de la convocatoria. «Y nosotras sabemos que las luchas nunca son individuales, sabemos que nunca lo hacemos solas y cuando miramos el mundo entendemos algo muy sencillo, que las luchas de las mujeres están conectadas porque el machismo es la raíz de todas esas violencias y el machismo también es violencia», siguió el manifiesto.

«Lo que ocurre aquí tiene que ver también con lo que ocurre en otros lugares del mundo, con las mujeres de Irán que gritan: mujer, viva libertad, con las mujeres que resisten en Palestina», explicó desde una perspectiva internacional que se une a «todas las que incluso en medio de la guerra siguen defendiendo la vida y por eso decimos alto y claro: no a la guerra». Un ‘no a la guerra’ coreado por el público.

«Sabemos que la ultraderecha avanza intentado desacreditar el feminismo, recortar derechos y frenar los avances hacia la igualdad, pero también sabemos algo más, que estamos alertas y frente a ese intento de retroceso responderemos organizadas, unidas y avanzando juntas, ni un paso atrás, a por todo para todas», describió el manifiesto de la jornada convocada por el Consejo Municipal de las Mujeres que concluyó con un «Viva la lucha de las mujeres»