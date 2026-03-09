El Miteco apuesta por Construcciones Sando para retomar la presa de San Pedro

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Cuenta atrás para retomar las obras, suspendidas desde finales de 2018, de la presa del río Mayor. La infraestructura, llamada a solucionar los problemas de abastecimiento de las Tierras Altas de Soria, tendrá un coste de más de 10 millones de euros. El proceso de contratación de las obras, que impulsa el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha entrado en su última fase y el pasado día 5 publicó la propuesta de adjudicación en favor de la empresa Construcciones Sando, según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.

El proceso de licitación se lanzó a mediados del pasado mes de octubre y ahora está en su etapa final. Tal y como informó este medio, en total fueron 5 las empresas que presentaron ofertas al contrato cuyo presupuesto de licitación ascendió, con impuestos, a 12,4 millones de euros. Tras el proceso de análisis de las ofertas empresariales, finalmente una de las propuestas, Consultora de Riesgos, fue rechazada. La propuesta marcada es la presentada por Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) que en el concurso obtuvo una puntuación de 92,16 puntos.

Aún restan varias semanas hasta que la adjudicación sea definitiva y se active la obra. El primer paso es que la empresa remita al Ministerio toda la documentación acreditativa, paso pertinente para elevar la adjudicación a definitiva. Posteriormente, se firmará el acta de replanteo y desde ese momento se activará el plazo de un mes para el inicio de las obras. En este contexto y siempre que no haya más contratiempos, como algún tipo de recurso a la adjudicación, el inicio de las obras se producirá en torno a finales de abril o principios de mayo aproximadamente. Si se cumplen los plazos fijados en el pliego, la presa estará terminada antes del verano de 2028.

La construcción de la presa de abastecimiento a la comarca de San Pedro Manrique está declarada de interés general del Estado e incluida en los Planes Hidrológicos de la Cuenca del Ebro horizontes 2010-2015, 2016-2021 y 2022-2027. La finalidad de este proyecto es la ejecución de un embalse, con el fin de que San Pedro Manrique se abastezca con aguas superficiales procedentes del río Mayor, sin necesidad de impulsar el agua, sino que la conducción sea por gravedad, y poder así satisfacer el incremento de las necesidades que se producen en la actualidad en este núcleo.

El pasado mes de enero se anunció que las esperadas obras de la presa del río Mayor, en San Pedro Manrique, comenzarán durante este año 2026, tal y como indicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Unos plazos que se cumplirán, puntualizó, si todo transcurre con normalidad y no se producen recursos que podrían alargar los tiempos previstos. El procedimiento ha avanzando y tal y como está explicado ya se encuentra en su fase final.

La infraestructura encara una nueva etapa con el objetivo de paliar de forma definitiva los recurrentes problemas de agua que se repiten en San Pedro y los pueblos vecinos. No en vano, la presa sobre el río Mayor está llamada a garantizar el suministro de agua potable en toda la comarca de Tierras Altas. Esta infraestructura hidráulica beneficiará a San Pedro Manrique y sus pedanías (Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún y Taniñe), así como a Montaves y Huérteles, de Villar del Río.

Cabe recordar que inicialmente la obra fue adjudicada el 19 de septiembre 2017 por el Gobierno a la Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Sarrión, firma de ámbito nacional con sede en Toledo, y la soriana Aglomerados Numancia. El importe de adjudicación a esta UTE fue de 3.701.390 euros, una cifra muy baja con respecto al presupuesto de licitación, que fue de 6.132.502 euros. Fueron 24 las firmas que se presentaron a la licitación. La diferencia entre el valor estimado del contrato y la cifra presentada por la UTE rozó el 40%. Apenas un año después, en noviembre de 2018, aparecieron las discrepancias con las empresa, la obra se abandonó y quedó bloqueada hasta ahora.