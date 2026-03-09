Un conocido abogado de Soria, en el programa Cifras y Letras

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Se llama Eliseo Lafuente Martínez, es un conocido abogado de Soria y, además, este lunes 9 de marzo se estrena en uno de los concursos más emblemáticos de televisión, Cifras y Letras.

Eliseo fue presidente en su día de la Asociación de Jóvenes Abogados, AJA, de Soria, y experto en artes marciales, ya que es cinturón negro de judo, según figura en su perfil.

Lafuente Martínez ha sido protagonista este lunes de un post del programa Cifras y Letras, de Televisión Española, TVE, en el que se anuncia la participación de los concursantes de este noche, en el que Eliseo se medirá con Carlos, ganador del anterior programa de Cifras y Letras, conducido por el presentador Aitor Albizua. El concurso comienza a las 21.30 horas.

Eliseo trabaja en el despacho de abogados Lafuente Asociados, con sede en la calle Zapatería en la capital soriana, un bufete fundado en el año 2007 experto en temas legales urbanísticos, preparación de informes y derechos privado y público. Con sede social en Soria, trabaja también en Zaragoza, Burgos, Logroño y Madrid, entre otras ciudades. El despacho fue fundado por el propio concursante, junto con su padre, Bernardino Lafuente.