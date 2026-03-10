El abogado soriano Eliseo Lafuente consigue 700 euros en 'Cifras y Letras' y defiende su lugar como campeón

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El abogado soriano Eliseo Lafuente continúa este martes su periplo en el programa de televisión 'Cifras y Letras' que se emite en TVE conducido por el presentador Aitor Albizua. Y es que Lafuente consiguió desbancar en el programa emitido este lunes al campeón, Carlos, logrando acumular 700 euros aunque no consiguió el bote que asciende a 154.000 euros. El programa cuenta con dos expertos asesores: David Calle y Elena Herraiz.

Durante la emisión habló de Soria al indicar que llega al concurso de televisión "desde un pequeño pueblo de Soria, Fuentetoba". A preguntas del presentador indicó que es "abogado especializado en Civil y Laboral" y judoca. Y es que, explicó, "desde pequeño me apuntaron a judo para mejorar la habilidad porque era muy torpecito y me llevaron a judo que es uno de los deportes que más fomenta la habilidad en los niños".

En frente, Carlos, el campeón con el que se midió en varias pruebas de números y letras de las que, finalmente, el soriano salió victorioso. Al principio con un marcador muy holgado aunque al final bastante más ajustado.

Con la primera prueba, de letras, consiguió puntuar al formar la palabra más larga. Su palabra fue 'húmeda' inaugurando su marcador con 6 puntos. A continuación consiguió el número exacto sumando 10 puntos. Con la palabra 'torretas', más larga que la de su adversario, sumó otros 8 puntos a los que hubo que añadir 7 puntos al lograr la mejor aproximación de los dos concursantes a la cifra dada. Con la palabra 'peritar' sumó 7 puntos más pasando a la segunda ronda con 45 puntos frente a los 41 de su oponente.

La rapidez fue determinante en la primera prueba del primer duelo donde había que buscar una palabra polisémica. 'Teniente' le dio los 10 puntos en juego. También fue el más rápido en la segunda prueba donde había que encontrar dos palabras que fueron 'toldo y carpa' y con las que sumó otros 20 puntos. En la operación matemática Carlos consiguió los 30 puntos en juego mientras que ninguno de los dos consiguió encontrar la palabra oculta 'agridulce' de la cuarta prueba por lo que Eliseo pasó a la final con 75 puntos frente a los 71 de Carlos que se despedía del programa con los 600 euros acumulados el día anterior.

En la ronda final el soriano Eliseo jugó por conseguir el bote de 154.000 euros. Para ello tenía que descubrir 12 palabras en tres minutos. Todas ellas relacionadas con la siguiente frase: 'Con el pelo al viento'. Consiguió descifrar 'cabelludo', 'encrespado', 'coletero', 'coletilla', 'desmelenar', 'despeinar' y 'tenacillas' sumando 700 euros que ya son suyos. Pero no descubrió 'peinada', 'crizneja', 'cerceta', 'desrizar' y 'remesón'. Solo consiguió escalar hasta los 700 euros al descubrir 7 palabras y sumar 100 euros por cada una de ellas.

Así pues, el concursante soriano peleará este martes por defender su puesto como campeón frente al nuevo concursante que también luchará por pasar a la ronda final y conseguir el bote. Los espectadores tienen una cita a partir de las 21.30 horas.