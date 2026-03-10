Caja Rural y la UNED visibilizan las diferencias de salud entre hombres y mujeres

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Arranca este martes el symposium sobre ‘Herramientas Moduladoras de la Desigualdad y Abordaje de la Enfermedad en la Mujer’, la tercera edición de un evento “consolidado gracias a las alianzas entre la universidad y la Fundación Caja Rural”, según indicó la directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, Blanca García, que presentó el congreso junto con el vicedecano de Ciencias de la Salud, investigador y profesor del Campus de Soria, Diego Fernández Lázaro, y el director del centro asociado de la UNED en Soria, Saturio Ugarte.

El symposium, que se celebrará los días 10 y 11 de marzo en el salón de actos de la UNED, en la Casa de la Tierra, desde las 17.00 horas y abierto al público en general “para que sea un espacio donde la ciencia salga de la universidad y que llegue a la sociedad”, según explicó Fernández Lázaro, coordinador del evento.

Blanca García puso de manifiesto que “el objetivo es poner el foco en una cuestión que cada vez tiene más relevancia en la investigación científica, que no es otra que la salud de la mujer sigue presentando desigualdades en diagnóstico, investigación y tratamiento y es necesario visibilizar esa realidad y avanzar en su estudio”.

De hecho, insistió en que una de las ideas que quiere trasladar la organización con este symposium es que “la salud de las mujeres no es simplemente la salud del hombre con algunas diferencias, sino que refiere investigación específica y enfoques propios. Durante mucho tiempo muchos estudios médicos se han desarrollado sin considerar suficientemente las diferencias biológicas y hormonales entre hombres y mujeres y hoy sabemos que estas diferencias influyen en cómo aparecen muchas enfermedades, en su evolución y también en la respuesta a los tratamientos”.

Por eso cree “importante recordar que investigar las diferencias entre hombres y mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino de mejorar la calidad de la medicina”.

Dos jornadas en las que participarán especialistas de diferentes universidades y centros sanitarios que abordarán el tema desde una perspectiva multidisciplinar. “Soria se convierte estos días en un punto de encuentro y de referencia científica para reflexionar sobre los retos actuales de la salud en la mujer”. De hecho, incidió en que “la investigación y el conocimiento son herramientas fundamentales para reducir las desigualdades en salud”.

Insistió en que eventos como éste tienen como objetivo “acercar el conocimiento científico a la sociedad, contribuyendo así a la transferencia de conocimiento con la que estamos comprometidos y en este caso abordando temas que a la salud de la mujer a lo largo de todo su ciclo vital, desde la nutrición a la menopausia, pasando por el embarazo, el ejercicio físico o enfermedades neurodegenerativas, patologías respiratorias, envejecimiento muscular en la mujer, ejercicio durante el embarazo, enfermedad o alzheimer, entre otros”.

Por su parte, Diego Fernández Lázaro, coordinador del symposium que se enmarca dentro de los actos del 8M, recordó que el evento, que “es una de las actividades de divulgación científica más importantes relacionadas con la salud celebrada en la provincia de Soria”, nació con la idea de que “hombres y mujeres somos socialmente iguales, pero biológicamente distintos”.

Y es que “la investigación médica se ha hecho siempre en hombres, lo que ha provocado diferencias en diagnóstico, investigación y tratamiento, tanto que las mujeres tardan hasta dos años y medio más en recibir un diagnóstico en las enfermedades crónicas. Existen numerosas patologías y enfermedades donde el sexo biológico influye en la evolución y en el tratamiento”.

Así, el propósito de estas jornadas, que “este año han adquirido carácter internacional” con investigadores de Portugal, tienen como fin “acercar el conocimiento científico a la sociedad soriana, proporcionar herramientas para comprender mejor la salud de la mujer y reducir esas desigualdades”.

Profesionales del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria, del Latorre, grupos de investigación en enfermería y fisioterapia más relevantes a nivel nacional en base a su impacto científico y de medicina, abordarán cuestiones relacionadas con la calidad de vida en las mujeres y sus familias. “Durante demasiado tiempo la medicina ha investigado única y exclusivamente pensando en el hombre. Nosotros con este pequeño congreso queremos contribuir a constituir una ciencia que piense en la salud de las mujeres”.

“Este año como novedad se incluye un taller sobre cómo el ejercicio físico puede ayudar a recuperar la fuerza y prevenir el envejecimiento muscular específicamente a la mujer, lo que se produce un traslado de la ciencia directamente a la vida diaria”.

Fernández destacó la alianza entre la Fundación Caja Rural de Soria a través de la Cátedra de Conocimiento, el grupo de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y de la UNED.

Dirigido al público en general y meramente divulgador, es un espacio donde la ciencia sale de la universidad y llega a la sociedad soriana porque “la ciencia tiene sentido cuando mejora la calidad de vida y especialmente cuando ayuda a entender mejor la salud de las mujeres”.