Un trabajo sobre deporte y presión arterial, ganador de los Premios Fin de Grado de la Cátedra de Caja Rural de Soria

Edurne Izcue gana la Cátedra Fin de Grado de la Caja Rural de Soria.MonteseguroFoto

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un trabajo sobre la incidencia del deporte en la presión arterial ha resultado ganador de los Premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) del Campus Duques de Soria. La ceremonia de entrega ha tenido lugar este jueves en el salón de Grados del campus, una iniciativa promovida por la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, con la colaboración de la Universidad de Valladolid.

La finalidad de estos premios es reconocer y dar visibilidad a la excelencia académica y la innovación en los Trabajos de Fin de Grado de los estudiantes de las diversas escuelas que forman parte del Campus de Soria. La organización ha destacado la calidad y originalidad de los proyectos presentados en la presente edición.

La galardonada con el primer premio en este 2025 ha sido Edurne Izcue por su trabajo titulado 'Efectos de la medicación antihipertensiva sobre la respuesta de la presión arterial durante el ejercicio: una revisión sistemática con metaanálisis'. Además, se ha otorgado un accésit al trabajo más innovador a Luis Enrique Fernández, por su investigación titulada 'Proyecto de instalación de un sistema agrovoltaico en un viñedo en San Esteban de Gormaz'.

En la categoría de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido otorgado a Laura García Sanz por su proyecto 'Ejercicio físico multicomponente en el abordaje de la fragilidad en personas mayores desde Atención Primaria: un estudio de caso cualitativo'.

La directora de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria, Blanca García, ha señalado que el fin de estos premios es más que una distinción, calificándolos de estímulo para que los estudiantes continúen esforzándose y persigan la excelencia en sus futuros proyectos.

Además, en este evento se ha realizado un resumen de las actividades de la Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria durante 2025. La octava edición confirma el valor de este proyecto, que impulsa a los jóvenes, y refuerza el compromiso de Caja Rural de Soria con el desarrollo de Soria.