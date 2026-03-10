El rincón secreto de Soria donde practicar yoga entre pinares (y salir con la mente en calma)

Estefanía San Quirico, mentora de bienestar y profesora de yoga, durante una sesión de yoga en la naturaleza en Covaleda (Soria), dentro de las experiencias de Espacio CYMA@espaciocyma

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El bienestar ya no se busca únicamente en gimnasios o rutinas aceleradas. Cada vez más personas miran hacia experiencias que combinan naturaleza, movimiento consciente y autoconocimiento. En la provincia de Soria, el proyecto Espacio CYMA, impulsado por la mentora de bienestar y profesora de yoga Estefanía San Quirico, propone precisamente ese encuentro entre cuerpo, mente y entorno natural.

Su propuesta reúne sesiones de yoga al aire libre, dinámicas de crecimiento personal y experiencias de conexión con el paisaje soriano. Las experiencias de yoga en la naturaleza se desarrollan en el entorno de Covaleda, en la comarca de Pinares de Soria, un paisaje de bosques y montaña donde el contacto con la naturaleza forma parte de la experiencia.

Espacio CYMA y el yoga en la naturaleza en Soria: bienestar entre pinares

La esencia de Espacio CYMA gira en torno al yoga integral. Las sesiones combinan movimiento consciente, respiración, meditación y relajación profunda, con el objetivo de fomentar una relación más equilibrada con el propio cuerpo y la mente.

La práctica se desarrolla en plena naturaleza, lo que transforma la experiencia. El aire puro, el sonido del bosque y la amplitud del paisaje invitan a bajar el ritmo mental y a centrar la atención en el presente.

Estefanía San Quirico, maestra de pedagogía terapéutica, educadora social y profesora de Hatha Raja yoga formada en la escuela Shiva & Shakti Yoga Live, plantea una práctica de yoga integral que combina movimiento, respiración, meditación y relajación como herramientas de bienestar y autoconocimiento.

Las sesiones pueden complementarse con distintas propuestas que amplían la experiencia. Algunas incluyen baños de bosque, una actividad basada en la inmersión sensorial en el entorno natural que permite activar los cinco sentidos y reducir los niveles de estrés. Otras integran senderismo consciente, una forma de caminar conectando con el paisaje y con la propia respiración.

La combinación de naturaleza, movimiento y descanso convierte estas experiencias en un plan cada vez más buscado por quienes desean reconectar con su bienestar.

Espacio CYMA en Soria y el valor del autocuidado consciente

El proyecto de Espacio CYMA se apoya en cuatro pilares: crecimiento personal, yoga, empoderamiento femenino y autocuidado. La propuesta parte de la idea de reservar tiempo para una misma forma parte del equilibrio personal.

Estefanía San Quirico combina su experiencia como educadora social, maestra de pedagogía terapéutica y mentora de bienestar para diseñar dinámicas que favorezcan la escucha interior, la aceptación y el desarrollo del amor propio.

Las actividades invitan a explorar emociones, reconocer fortalezas y generar un espacio de calma donde conectar con el momento presente.

La naturaleza funciona como un aliado esencial en ese proceso. Los paisajes sorianos, especialmente los pinares de la comarca de Pinares donde se sitúa Covaleda, ofrecen un entorno propicio para ralentizar el ritmo y favorecer la introspección.

'Domingos Junto a Ellas', el proyecto de Espacio CYMA para crear comunidad femenina

Dentro de esta filosofía de bienestar integral surge 'Domingos Junto a Ellas', una iniciativa que amplía la propuesta de Espacio CYMA hacia el crecimiento personal en comunidad.

El proyecto consiste en cinco encuentros presenciales dirigidos a mujeres de diferentes edades que desean compartir un espacio de conexión, apoyo y desarrollo personal.

La temática de esta primera edición se inspira en 'Mujer Naturaleza', una metáfora que conecta la energía femenina con los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Cada encuentro se centra en uno de ellos, explorando simbólicamente diferentes aspectos del crecimiento personal.

Las sesiones incluyen herramientas como mindfulness, respiración consciente, movimiento, escritura terapéutica, dinámicas de reflexión, relajación o danza.

Los encuentros se celebran en el Espacio Valdeavellano de Tera, en horario de domingo de 10 a 14 horas. El grupo permanece cerrado durante todo el ciclo para favorecer la confianza entre las participantes y permitir que surjan vínculos auténticos.

Más allá de las actividades concretas, la propuesta busca crear una red de apoyo entre mujeres donde compartir experiencias, celebrar logros personales y acompañarse en los procesos de cambio.