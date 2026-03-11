Álvarez de Toledo defiende la "candidatura extraordinaria" del PP, que ofrece “seguridad, solvencia y serenidad”

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La portavoz del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, defendió este miércoles en Soria la candidatura “extraordinaria” que encabeza Rocío Lucas en la provincia, “la encarnación de la extraordinaria gestión”. Y se refirió al candidato del PP a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, como “la seguridad en un momento de incertidumbre, la solvencia y la serenidad. Tres valores que en la política contemporánea escasean. Vivimos un momento de gran vulgaridad y ruido ensordecedor en un contexto nacional enormemente complicado y polarizado”.

Y, añadió, “Alfonso Fernández Mañueco es la antítesis a todo eso; es la gestión entendida como una forma de ética pública" por la “seriedad” de su programa, “la solvencia, el compromiso con el bienestar, el futuro de los jóvenes, de los mayores, de los dependientes, de las familias, de los autónomos, de quienes buscan una vivienda en esta Comunidad y muy particularmente en el caso de Soria, de por fin conseguir aquello que todos anhelamos, que es que tenga esa comunicación, ese intercambio, esa cercanía con el resto de España”.

Sin olvidar que quiere “conseguir el objetivo de acercar la industria a esta provincia y a ciudad, cosa que el candidato socialista que lleva tanto tiempo aquí ha sido incapaz de hacer, con subidas de impuestos masivas y su incapacidad para convertir a Soria en un polo de industria”.

Álvarez de Toledo, que dio a conocer su relación con Medinaceli, donde estuvo a punto de nacer, y donde acude con asiduidad, declarándose además una enamorada de la provincia de Soria y de su inmenso patrimonio, se refirió a Carlos Martínez como “la cara blanca del sanchismo en sus peores prácticas”, y transmitió su mensaje de esperanza y de responsabilidad: “En estas elecciones no nos jugamos simplemente el bienestar, la prosperidad, la seguridad, el futuro del campo, o de tantas cosas. En Castilla León nos jugamos también el futuro también de nuestro país, de nuestra nación, que es España. Porque estamos en un momento delicadísimo, con un proceso de mutación de democracia fallida, que además se proyecta sobre la integridad territorial de nuestro Estado”.

Señaló que “el presidente del Gobierno depende para gobernar de socios que detestan a España, que buscan la destrucción de España y que promueven la discriminación entre territorios, entre Comunidades Autónomas. Que da a aquellas comunidades de las que depende para gobernar y nada en cambio, por ejemplo, a provincias como Soria”.

Por ello, indicó que “en ese proceso necesitamos un Partido Popular fuerte en Castilla y León a nivel nacional”. Al respecto, indicó que precisamente ayer escuchó a Pedro Sánchez teorizar sobre el odio: “Doy por hecho que lo hace como máximo especialista como autoridad mundial en la materia de la promoción del odio porque es el hombre que ha levantado un muro entre españoles. Es un hombre que promueve un proyecto de desconexión entre españoles, es un hombre que demoniza a sus adversarios políticos tachándolos de fascistas, que deslegitima a los contrapesos democráticos del estado, al poder judicial, a los medios de comunicación independientes y al Parlamento, llamándolos ultras y lo que necesitamos en España es restaurar la paz civil. Regenerar la democracia y reunir a la nación”.

La candidata del PP en la provincia de Soria, Rocío Lucas, defendió en el sprint de la campaña el proyecto de futuro de Alfonso Fernández Mañueco y con propuestas para Soria, frente a los de otros candidatos que solo se centraron en la bronca y en el bloqueo: “Hay tres modelos muy claros, el del Partido Popular, con Mañueco a la cabeza, para seguir progresando, con mejoras en educación, en sanidad, en empleo, en servicios sociales, en agricultura o en ganadería, con propuestas de mejora, frente a quien no trae propuestas y frente a quien solamente quiere la bronca y el bloqueo”.