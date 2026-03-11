Transporte urbano
No habrá huelga de autobuses urbanos en Soria: acuerdo 'sobre la bocina'
Sindicatos y patronal llegan a un primer acuerdo con la mediación del Ayuntamiento y evitan los parones de este jueves
Soria no tendrá huelga de autobuses urbanos este jueves tras un primer acuerdo alcanzado 'sobre la bocina'. Este miércoles se han reunido la empresa Avanza y los sindicatos para trabajar sobre las peticiones de los trabajadores en un encuentro con la mediación del Ayuntamiento de Soria. La convocatoria afectaba inicialmente a los jueves y lunes del mes de marzo comenzando este 12 de marzo.
La cita ha finalizado en torno a las 14.00 horas -había comenzado a las 10.30 horas- con la noticia de que la huelga por ahora se desconvoca. A falta de conocerse más detalles, si se sabe que los trabajadores reclamaban a Avanza medidas como mejoras salariales y del calendario laboral, mejoras de funcionamiento y accesibilidad para los autobuses, 'cobertura' para recoger a los pasajeros en caso de avería, limpieza, mayor antelación para saber cuándo encontrarán obras en las rutas o una garita sanitaria.
