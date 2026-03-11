Una falsa oferta de trabajo para Soria intenta recabar datos bancarios, DNI y vida laboral

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Infojobs ha procedido a retirar una falsa oferta de trabajo para Soria en la que una cuenta que se hacía pasar por Soriana de Ediciones, anterior editora de Heraldo-Diario de Soria, solicitaba datos que incluían detalles bancarios, fotografías del DNI y el informe de vida laboral. La empresa no tiene absolutamente nada que ver con este hecho en el que se ha suplantado su identidad.

En el citado anuncio fraudulento para el puesto de secretaria se solicitaban el anverso y el reverso del DNI "sin desenfoques ni reflejos y con todos los bordes visibles"; una transferencia de 0,01 euros "como validación de identidad y reserva de entrevista" que permitiría obtener datos bancarios; el informe de vida laboral; y un número de teléfono de contacto.

Soriana de Ediciones no sólo no ha publicado la oferta, sino que además no dispone de cuenta en Infojobs, por lo que se trata de un caso de ciberdelincuencia. Habían optado al puesto más de 100 personas. Ante la imposibilidad de contactar directamente con ellos para advertirles de la situación dado que la cuenta no tenía nada que ver con la empresa, se estableció contacto con Infojobs para que procediese a avisar a los solicitantes de lo ocurrido, amén de adoptar todas las medidas correctoras posibles.

Desde Infojobs se comunicó que se había procedido a la "retirada inmediata de la oferta de empleo falsa", a dar de "baja la cuenta fraudulenta" que " se había creado de forma ilegítima" y a remitir un correo a los inscritos avisando de lo ocurrido y recomendando no establecer nuevos contactos sobre este anuncio.

Los datos solicitados pueden ser susceptibles de uso para futuros delitos como apertura de cuentas o alquileres de viviendas utilizando los datos recabados de manera ilegal. Por ello se aconseja no realizar ninguna nueva interacción con los autores del anuncio fraudulento. Asimismo en caso de que hubieran proporcionado información personal o realizado alguna transferencia, se recomienda contactar con el banco y presentar una denuncia ante las autoridades.