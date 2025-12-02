El repunte de estafas y ciberdelitos empuja la criminalidad un 2,8% en nueve meses

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Las buenas cifras de la ciberdelincuencia en 2024, con una rebaja del 18%, parecen limitarse a una anécdota. El Ministerio del Interior publicó ayer el balance de criminalidad de los tres primeros meses del año y la provincia de Soria se anota un crecimiento del 2,8% de la actividad delictiva. El alza se sustenta precisamente en el aumento del 22,1% de los delitos cometidos a través de internet que vuelven a los niveles ya mostrados en el 2023, mientras que hay un descenso en la criminalidad convencional. En la capital sin embargo el aumento afecta a los dos parámetros y produce que el crecimiento de la actividad delictiva alcance el 10,6%.

El Ministerio del Interior publica el avance de los datos de criminalidad en periodos de tres meses. Las estadísticas ofrecen el global de la actividad criminal y los datos desglosados en criminalidad convencional y cibercriminalidad. En el caso de Soria, la criminalidad convencional baja un 4,2% con 1.880 delitos entre enero y septiembre, pero en el mismo periodo la cibercriminalidad aumenta un 22,1%. En total, de los 2.677 delitos de 2024 en los 9 primeros meses del año se pasa a 2.752 lo que representa un crecimiento del 2,8%.

El anuario de Interior publicado recientemente recogía un freno a la ciberdelincuencia en Soria con una rebaja de prácticamente el 18% en los hechos delictivos conocidos. 2024 dejaba un descenso que contrastaba con el aumento exponencial de estas cifras de delincuencia desde que se contabilizan en el año 2011. Las cifras de 2025 vuelven a situación esta categoría delictiva en los mismos niveles que 2023 y dejan en anecdótica la rebaja de 2024.

De los 872 delitos cibernéticos de los primeros nueve meses del año destacar que hay contabilizadas 759 estadas y 113 de otro tipo de delitos no especificados por Interior. En la primera categoría el alza sobre el año pasado es del 20,7% mientras que en la segunda el aumento es aún mayor, del 32,9%.

En lo referente a la criminalidad convencional y su rebaja del 4,2% en Soria entre enero y septiembre, destacar que prácticamente todos los tipos delictivos que Interior incluye en la estadística trimestral hay un descenso. El único crecimiento importante se apunta en las agresiones sexuales con penetración. En los 0 primeros meses de 2024 se tuvo constancia de un único delito de estas características, mientras que en lo que llevamos de año ya son 4 –tres de ellos en la capital–. Destacar que el robo con fuerza en domicilios en el conjunto de la provincia cae un 15,7%, las riñas tumultuarias apuntan un descenso del 12,5% y también hay menos robos de vehículos y hurtos.

Interior ofrece datos de la provincia y también de municipios de más de 20.000 habitantes. En el caso de Soria solo hay uno de ese tipo, la capital. Tal y como está explicado, los datos del tercer trimestre dejan un aumento del 10,6% de la activad delictiva. En este caso, hay un aumento tanto de la criminalidad convencional como de la ciberdelincuencia.

En el primero de los apartados deja un crecimiento de la actividad delictiva convencional del 6,2%. En los primeros nueve meses del año se han contabilizado 963 delitos de esta naturaleza por los 907 del mismo periodo de tiempo en el año anterior. El crecimiento afecta a muchos de los tipos delictivos. Uno de los más notables es el de delitos contra la libertad sexual que aumenta un 36,4% pasando de 10 a 15 delitos. Especialmente el aumento es significativo en las agresiones sexuales con penetración. Entre enero y septiembre de 2024 no hubo ningún caso y este año en ese mismo espacio temporal hay 3 casos, uno de ellos detectado este mismo verano.

Otro de los delitos que crece son los robos con fuerza en domicilios. De los 39 casos del pasado año se pasa a 47 lo que en términos porcentuales equivale a un crecimiento del 20,5%. Dentro de los delitos que rebajan su volumen cabe destacar que las riñas tumultuarias caen casi un 40% y que el tráfico de drogas desciende un 20%.

La actividad delictiva a través de las redes centrada en la capital deja un crecimiento del 21,3% pasando de 376 a 456 infracciones. Las estafas copan la mayor parte de estos delitos con 409.