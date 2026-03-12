Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Samuel Moreno Rioja, Premio FOES Empresario Soriano 2025 en reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial y su implicación en el tejido económico de la provincia. Así lo ha dado a conocer este jueves la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) junto con el resto de los galardonados de la XXXII Edición de los Premios Empresariales FOES, unos reconocimientos que distinguen cada año la trayectoria, la visión de futuro y la contribución del empresariado al desarrollo económico y social de la provincia.

El Comité Ejecutivo de la Federación galardona a Grupo Saldos Muñoz con el Premio FOES Empresa Soriana 2025, a Ernesto López Cacho, de Grupo Chemik, con el Premio Empresario Soriano en el Exterior y otorga a Comercial Ruiz de El Burgo de Osma la Mención Especial FOES 2025.

Estos premios, otorgados anualmente desde hace 32 años, se entregarán en la tradicional gala anual de la Federación que tendrá lugar en mayo y reconocen a empresas y empresarios que representan el talento, la iniciativa, la innovación, la resiliencia y el compromiso con el territorio; aquellos que, con su esfuerzo y dedicación día a día, apuestan por dinamizar la economía soriana, generar empleo y reforzar el tejido empresarial, contribuyendo al progreso de la provincia.

Los galardones, otorgados por el Comité Ejecutivo de la Federación, han recaído en destacadas figuras y compañías cuya trayectoria y compromiso han dejado huella en el panorama empresarial provincial, regional y nacional.

El Premio FOES Empresario Soriano 2025 y el Premio CEOE Castilla y León 2025 han sido otorgados a Samuel Moreno Rioja, en reconocimiento a su destacada trayectoria empresarial y su implicación en el tejido económico de la provincia. Su compromiso, capacidad de liderazgo, apuesta por la innovación y participación activa en el ámbito asociativo lo convierten en un referente del empresariado soriano y un firme defensor del papel de la empresa como motor de desarrollo.

Al frente de Embutidos Moreno Sáez, Samuel Moreno es una de las figuras de referencia de la industria cárnica en Soria. Representa la segunda generación de una empresa familiar con más de seis décadas de historia que sigue demostrando su capacidad de adaptación y crecimiento, con la reciente inauguración de su nueva fábrica. Esta apuesta por la innovación y la mejora continua evidencia cómo una empresa tradicional puede combinar experiencia, calidad y modernización para consolidarse y seguir creciendo en un sector tan competitivo como el agroalimentario, contribuyendo además a impulsar la proyección nacional e internacional de productos emblemáticos de la provincia como el Torrezno de Soria, combinando tradición e innovación y apostando por la inversión industrial y la generación de empleo en el territorio.

El Premio FOES Empresa Soriana 2025 ha sido concedido a Grupo Saldos Muñoz, una firma que ha sabido consolidarse como un referente del comercio en la provincia gracias a su capacidad de adaptación, su espíritu emprendedor y su apuesta constante por ofrecer un servicio competitivo y cercano al cliente, contribuyendo a dinamizar la actividad económica y comercial en Soria.

Desde su fundación en 1953 en la calle Numancia con la pequeña tienda que abrieron Jesús y Basilisa Romera, Grupo Saldos Muños ha sabido evolucionar y adaptarse a las demandas de la sociedad soriana, manteniendo siempre sus valores fundamentales de ofrecer calidad y una excelencia en el servicio al cliente. Hoy cuenta con cuatro establecimientos en el centro de Soria, cada uno especializado en distintos artículos del sector textil hogar. Además, ha sabido adaptarse a los nuevos retos y fueron pioneros en el mercado digital con la apertura de dos tiendas online. Además, desde 2023 diversificaron su línea de negocio en el ámbito de la hostelería con la puesta en funcionamiento de un hotel en el centro de la ciudad.

La categoría de Empresario Soriano en el Exterior 2025 distinguirá en esta ocasión a Ernesto López Cacho, fundador y CEO de Grupo Chemik, cuyas raíces se localizan en Valverde de Ágreda.

Empresa con más de 25 años de historia, está presente en proyectos en los cinco continentes con Chemik, Simeca y Chemik Automation, dando servicio a cualquier demanda del sector industrial y energético, desde la fabricación de cuadros eléctricos, la automatización de procesos y su control, montajes y mantenimiento de instalaciones, teniendo una actividad diferenciadora en el suministro y de soluciones para los proyectos fotovoltaicos. Su actividad industrial y su orientación hacia los mercados exteriores evidencian el potencial de esta empresa para competir en un entorno global.

La Mención Especial FOES 2025 recae sobre Comercial Ruiz, comercio centenario ubicado en El Burgo de Osma. La Federación reconoce su larga trayectoria empresarial, su capacidad de adaptación y su contribución al desarrollo económico y comercial de la comarca.

Este comercio burgense fundado en 1900 por Lucas Cabrerizo ha conseguido consolidarse en el tiempo gracias al compromiso de sus propietarios –la familia Ruiz asume la titularidad desde 1954 y actualmente es la segunda generación quien regenta el negocio- y a su apuesta por adecuar la actividad a las demandas y necesidades de los clientes –combinando la parte de papelería con joyería, droguería, juguetería, estanco… en diferentes momentos-. Comercial Ruiz es un claro ejemplo de empresa familiar arraigada en el territorio. Su trayectoria refleja la importancia del pequeño y mediano comercio en la vertebración económica y social del medio rural soriano.

Finalmente, el Premio FOES Joven Empresario Soriano 2025 será elegido a propuesta de la Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de la provincia de Soria (AJE Soria) y su nombre será revelado en los próximos días.

Con estos galardones, FOES vuelve a poner en valor el esfuerzo de las empresas y empresarios que cada día apuestan por invertir, innovar y generar empleo en Soria, contribuyendo a fortalecer un tejido empresarial clave para afrontar retos como la despoblación y el desarrollo económico de la provincia. La gala de entrega de premios tendrá lugar en el mes de mayo, en un evento que reunirá a los principales representantes del sector empresarial, institucional y social de la provincia.