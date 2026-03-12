Retirada del puente del Soto Playa a 3 días de las elecciones autonómicas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Octubre de 2024. La borrasca Kirk, que se caracterizó por los fuertes vientos que azotaron la provincia, tumbó un árbol que fue a caer a la pasarela del Soto Playa, derrumbándola y dejándola de esta guisa durante 16 meses.

Este ‘paisaje’ ha presidido las márgenes del Duero para espanto de sorianos y visitantes, en una zona especialmente visitada. El alcalde anunció hace semanas una intervención que únicamente sirvió para que unos operarios visitaran la zona, talaran algunos árboles, llevaran una grúa pluma y se marcharan.

A tres días de las elecciones autonómicas, este domingo 15 de marzo, al Ayuntamiento de Soria le han entrado ahora las prisas y la pasarela derruida del Soto Playa ha sido retirada y colocada provisionalmente en el paseo del Postiguillo, seguramente para su restauración. No quedó claro si al final habría que instalar una nueva plataforma o trabajar sobre la ya existente, detalles que se irán conociendo en los próximos días.

La maniobra, nada sencilla, ha contado con una grúa pluma para la retirada de la pasarela y con dos camiones que trasladan las estructuras. También han participado en la operación miembros del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) del Ayuntamiento de Soria, que hasta la fecha han sido los encargados de ‘bailar’ con los problemas que ha dado el cangrejo, sometido a un vaivén continuo con el paso de las borrascas y estampado contra el puente hasta en dos ocasiones.

La escultura permanece amarrada a un árbol. El puente del Soto Playa fue ayer el foco de los sorianos que bajaron a las márgenes en un día muy soleado.