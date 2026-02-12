El Duero engulle las márgenes de Soria y vuelve a estampar el cangrejo contra el puente derrumbado

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Impresionante riada en la capital soriana. El tren de borrascas continuado, Leonardo, Marta y ahora Nils, han 'sumergido' a la provincia en todas las zonas de riberas. Hay cortadas cinco carreteras en el territorio provincial, los embalses están hasta los topes y Cuerda del Pozo sigue soltando agua.

En la ciudad las inundaciones también son impresionantes. El río Duero ha engullido todos los paseos, tanto en la zona del Soto Playa como en los Arcos de San Juan Duero, el peñón, la Muralla... un paisaje en el que se confunde lo que antes era tierra firme con el río. El agua ha sumergido la caseta de los Arcos pero no ha llegado a penetrar en el monumento

También ha afectado al bar del Soto Playa, donde las aguas han invadido los espacios y el gran damnificado ha vuelto a ser, como la borrasca de octubre de 2024, el cangrejo de la pasarela que se encuentra derrumbada desde entonces.

La figura ha resultado dañada, se le ha roto una pata y la fuerza de las aguas ha hecho que se volviera a estampar contra el puente. Muchos sorianos se han acercado en la ventosa mañana soriana hasta el Soto Playa para contemplar el fragor y los efectos descomunales del agua.

El Ayuntamiento de Soria ya decidió cerrar el acceso a las márgenes ante la peligrosidad de la crecida del nivel del río.

Soria, por tanto, ha amanecido inundada en las zonas de riberas el día del Jueves Lardero. Las rachas de viento son muy fuertes y la Junta de Seguridad Local, con vistas al inicio del Carnaval, ya ha advertido de los riesgos de permanecer en zonas inundables, por lo que se aconseja no estar cerca de esos espacios. Lo mismo ocurre con los árboles, ya que el fuerte viento puede provocar caídas de ramas.

Nils llega por tanto casi como un vendaval y las previsiones indican nieve el fin de semana. El tren de borrascas no cesa en un invierno soriano marcado por la inestabilidad. Al menos este jueves ha lucido algo el sol, tapado prácticamente durante todo el invierno.

PEMA

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, se ha hecho eco este jueves en las redes sociales del estado del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA). En un tuit en 'X' dice: "Ciudad del Medio Ambiente, hoy PEMA, 12 de febrero de 2026. Inundada. Lo denunciamos en 2007; terrenos inundables protegidos, con yacimientos arueológicos. Pedimos cambiar la ubicación. Lo obviaron. Mañueco en su paseo ayer por Soria ocultó esta realidad Que se sepa".

El tegidor soriano lo ilustra con una foto de las Cúpulas rodeadas completamente de agua.