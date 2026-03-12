Heraldo-Diario de Soria

Educación

En imágenes: Soria celebra el Día de las Escuelas Católicas

Calasancio, Escolapias, Escolapios, Trilema Soria y el Seminario se juntaron para una jornada de convivencia en Soria

Bajo el lema ‘Educación que te acompaña en cada paso’ los jóvenes se reunieron en El Salvador

Bajo el lema ‘Educación que te acompaña en cada paso’ los jóvenes se reunieron en El SalvadorMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Los centros educativos de Escuelas Católicas de la provincia de Soria celebran el Día de Escuelas Católicas Soria reuniendose en la iglesia de El Salvador en una misa y jornada de hermandad.

Calasancio, Escolapias, Escolapios, Trilema Soria y el Seminario se congregaron bajo el lema ‘Educación que te acompaña en cada paso’, una iniciativa acordada por diferentes organizaciones de la enseñanza católica e impulsada por el papa Francisco para hacer realidad el Pacto Educativo Global.

