En imágenes: Soria celebra el Día de las Escuelas Católicas

Bajo el lema ‘Educación que te acompaña en cada paso’ los jóvenes se reunieron en El SalvadorMARIO TEJEDOR

Los centros educativos de Escuelas Católicas de la provincia de Soria celebran el Día de Escuelas Católicas Soria reuniendose en la iglesia de El Salvador en una misa y jornada de hermandad.

Calasancio, Escolapias, Escolapios, Trilema Soria y el Seminario se congregaron bajo el lema ‘Educación que te acompaña en cada paso’, una iniciativa acordada por diferentes organizaciones de la enseñanza católica e impulsada por el papa Francisco para hacer realidad el Pacto Educativo Global.