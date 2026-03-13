El PP denuncia ante la Junta electoral el uso del logo del Ayuntamiento de Almazán para pedir el voto al PSOE

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

EL PP de Soria ha denunciado ante la Junta Electoral el uso del escudo del Ayuntamiento de Almazán en un escrito en el que el alcalde de la villa, Jesús Cedazo, pide explícitamente el voto para el PSOE. "Este 15 de marzo, vota PSOE", señala el documento al que ha tenido acceso este medio. Asimismo la firma como "alcalde de Almazán. Candidato a las Cortes de Castilla y León por el PSOE".

La cuestión también ha salido a la palestra de la mano del Grupo Popular en la Diputación de Soria durante la celebración del Pleno ordinario del mes de marzo. Los populares han criticado que se esté pidiendo el voto al partido socialista en el municipio de Almazán utilizando el logo del Ayuntamiento y la firma de Cedazo como alcalde, "en una carta buzoneada de manera masiva, algo que se considera impropio de una comunicación institucional y que, confunde deliberadamente a los ciudadanos", según señala en un comunicado. El portavoz popular, José Antonio de Miguel, ha señalado que este tipo de medidas son ilegales.

En este sentido, ha reclamado mayor transparencia y responsabilidad en el uso de la imagen institucional, recordando que las administraciones públicas deben mantener la neutralidad y evitar cualquier utilización partidista de los recursos públicos.

Finalmente, el Grupo Popular ha insistido en la necesidad de que las instituciones estén al servicio de todos los ciudadanos y no se utilicen como herramientas de campaña, apelando al respeto, a las reglas democráticas y a la responsabilidad que conlleva la gestión pública.

Durante el debate, desde el PP también se ha hecho referencia a la tarjeta de aparcamiento vinculada a la zona azul en la capital, dado que el vehículo asociado a esta autorización pertenece concretamente a la hermana del alcalde de Soria y candidato a las Cortes por el PSOE, Carlos Martínez Mínguez. "Se trata de una situación que requiere explicaciones y mayor transparencia", apuntan en el citado escrito.