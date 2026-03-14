Un accidente de tráfico en la capital y otro en Viana de Duero dejan tres heridos de madrugada

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Dos accidentes de tráfico de madrugada en Soria han dejado a tres personas heridas. Uno de los sucesos tuvo lugar en la capital y el otro, ocurrido menos de una hora después, en Viana de Duero, según informa en ambos casos la central de emergencias 112 de Castilla y León.

Del primero de los siniestros se dio aviso a las 3.46 horas de este sábado, advirtiendo que dos coches habían chocado en el cruce la calle Merineros con Venerable Palafox, en Soria capital. Desde el 112 se dio aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Se desplazó una UVI móvil para atender a dos heridos.

Poco después, a las 4.42 horas también de la madrugada del sábado, se notificaba la salida de la carretera de una furgoneta en el kilómetro 63 de la carretera CL-101, en el término municipal de Viana de Duero. El conductor, un varón de 39 años, se encontraba herido y consciente. Se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.