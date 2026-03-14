Los dos pueblos de Soria confinados tras el accidente de tráfico de un camión de mercancías peligrosas, ya sin restricciones

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los dos pueblos de Soria confinados por la nube tóxica tras un accidente de tráfico ya no tienen medidas restrictivas y vuelven poco a poco a la normalidad, aunque los servicios de emergencia siguen trabajando en la A-2 a su paso por el término municipal de Arcos de Jalón para minimizar los efectos. Montuenga y Aguilar de Montuenga dejan atrás una noche de temor ante un suceso que también ha dejado dos heridos, al menos uno de ellos de gravedad.

Todo comenzó a las 0.14 horas de este domingo, cuando una llamada a la central de emergencias 112 de Castilla y León advertía del accidente de tráfico entre un coche y un camión en el kilómetro 172, en sentido Madrid, en el término municipal de Arcos de Jalón, en la provincia de Soria. Ambos conductores se encontraban heridos y el camión había comenzado a arder provocando una gran columna de humo, ya que el camión transportaba mercancía líquida peligrosa.

La sala de operaciones del 112 dio aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, a la Guardia Civil de Tráfico y Central Operativa (COS) de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Almazán - Arcos de jalón, que comunicaron que se desplazaban dos dotaciones, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envíó una ambulancia soporte vital básico y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Arcos de Jalón.

En el lugar los servicios de emergencias sanitarias atendieron a un varón de 62 años que fue trasladado en ambulancia (SVB), acompañado por el médico de atención primaria, al hospital de Calatayud; y a otro varón también de 62 años que es trasladado por otros medios al Punto de Atención Continuada (PAC) de Arcos de Jalón.

Por otra parte, al tratarse de un accidente de transporte de mercancías peligrosas, a las 3.19 horas la delegada territorial de la Junta en Soria activó la situación 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril en Castilla y León (MPCyL), ya que, como consecuencia del siniestro, se había producido el incendio del camión y una gran columna de humo. La autovía A-2, una de las principales vías de comunicación de España al conectar a Madrid y Barcelona por Zaragoza, quedó cortada durante horas.

Durante la noche la Delegación Territorial solicitó a la Guardia Civil que comunicase a las poblaciones de Montuenga y Aguilar de Montuenga la necesidad de permanecer en sus casas con las persianas bajadas por la posible contaminación. A las 6.14 horas se ha producido el desconfinamiento.

Según señala el 112 la situación está controlada y a las 12.00 horas no hay restricciones para la población. Los efectivos desplazados siguen trabajando para minimizar las consecuencias.