La resina en Soria bate récord con el aprovechamiento de 725.000 pinos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Desde su reactivación en 2011 la resina se ha convertido en Soria en un sector económico y social consolidado que de forma paulatina ha ido repuntando hasta registrar en la última campaña su pico máximo en la provincia, con 725.146 pies resinados, todos ellos en montes de Utilidad Pública propiedad de 11 ayuntamientos, empleando a un centenar de resineros en el medio rural. Así, en estos quince años la resina ha experimentado una escalada considerable, dado que entonces se resinaron 33.00 pies. Quintana Redonda y Tardelcuende concentraron la mayor actividad, con el aprovechamiento de más de la mitad de los pinos entre ambos municipios, según los datos facilitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Además, en 2025 el aprovechamiento de la resina dejó 151.963,21 euros en las once entidades propietarias de los montes por el concepto de ‘alquiler de los pinos’, lo que supone un 8% más que el año anterior, cuando se ingresaron 140.576,10 euros. Pero se estima que el sector factura unos 1,8 millones de euros, a partir de las cifras que aportan las empresas que compran la resina.

En total se abrieron 85 expedientes, con Tardelcuende a la cabeza, cuyo Ayuntamiento solicitó 24 lotes para resinar 187.611 pinos. No obstante, Quintana Redonda concentró más actividad, con 206.846 pinos resinados, pese a que se tramitaron a través de 15 expedientes. También resinaron Almazán, con 121.610 pinos; Bayubas de Abajo, 35.500 pies; Matamala de Almazán, 57.237; Tajueco, 10.832; Valdenebro, 6.500; y Valderrodilla, 5.000; además de la entidad local menor de Cascajosa, con 9.700 pinos resinados, y la Mancomunidad de los 150 Pueblos, con 23.000.

Para esos 85 expedientes se registraron 76 resineros titulares como adjudicatarios de los aprovechamientos, con lo que algunos recibieron varios lotes.

Lo cierto es que se trata de una actividad que lucha contra la despoblación, debido a que los trabajadores, se calcula que mueve en torno a un centenar, suelen residir en el medio rural, y además, se apoya con ayudas de la Diputación, consolidándose en los pinares sorianos.

De hecho, desde la recuperación del sector ha crecido de manera exponencial. En 2011 fueron tres ayuntamientos los que solicitaron resinar en Montes de Utilidad Pública en unos 33.000 pinos; dos años después se pasó a 14, además de un monte particular. En la última campaña once entidades y más de 725.000 pies.

La Fundación Cesefor está resultando también clave como entidad que dinamiza y promueve la innovación en el sector resinero con la investigación y análisis de distintas posibilidades de la resinación mecanizada. Pero también se impulsa desde la patronal, con cursos de formación. En junio del año pasado FOES organizó una sesión informativa con la empresa Resinas Naturales, instalada en Almazán, para dar a conocer el oficio con el objetivo de que nuevos profesionales se sumaran a esta actividad.

La extracción de resina puede desarrollarse como trabajador autónomo. En la actualidad, la retribución aproximada asciende a 1.500 euros mensuales.

Con todo, los 152.000 euros de ingresos por la resina en la provincia ocupan el quinto lugar de todos los aprovechamientos forestales, que el año pasado superaron los 13 millones de euros, un 13% más que en 2024. Pero de momento, apenas supone el 1,20% de ese total.

La madera, sobre todo de coníferas, sigue siendo la principal ‘fuente’ de aprovechamiento, con 289.458,76 metros cúbicos y 10,379 millones de euros en ingresos, el 80% del total. Después, la caza, con 1.022.268,3 euros por los permisos para una superficie regulada de 84.112,87 hectáreas. Las concesiones dejan otros 808.834,46 euros y los pastos, 463.026 euros. Después de la resina, los cultivos, 191.585,11 euros, o la leña, 58.984 euros. Ya en mucha menor cuantía, las colmenas, 21.978,93 euros; las trufas, 15.764,52 euros; y en último lugar las ramillas de acebo, 21.607,50 euros.