El sector de la resina compartirá su labor en la gestión forestal con la jornada sobre extracción mecanizada

El sector de la resina tendrá la oportunidad de compartir los efectos de la bioeconomía forestal con la jornada 'Extracción mecanizada de resina como herramienta de gestión', una iniciativa organizada por Cesefor que tendrá lugar el próximo 30 de octubre en la localidad segoviana de Navas de Oro. La cita se desarrollará con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, en el Centro Cultural Celia Prados López de 9.30 a 14.00 horas.

La Fundación Cesefor, como entidad que dinamiza y promueve la innovación en el sector resinero, organiza esta jornada en el marco de tres proyectos de la Fundación Biodiversidad en los que participa, dentro de los cuales se contemplan, con un carácter más o menos central según el proyecto, determinadas acciones para la promoción e innovación en este aprovechamiento, informa Ical.

Durante la próxima jornada se presentarán los avances del proyecto Agrofores, en sistemas agroforestales multifuncionales como alternativa a la conservación del paisaje, en concreto referidos al aprovechamiento resinero, y se sintetizarán los resultados de los ensayos BoreHole llevados a cabo en el 2024 y 2025 en los proyectos Imforest y Cares.

Por último, tendrá lugar una mesa redonda sobre las posibilidades de la resinación mecanizada BoreHole como herramienta de gestión, en la que participarán gestores y distintos resineros expertos que han formado parte de experiencias de mecanización en distintos pinares en resinación.

Las personas interesadas en asistir a esta jornada, gratuita, pueden inscribirse en el siguiente enlace. El programa previsto dará comienzo a las 9.30 horas con el Proyecto Agrofores, sistemas agroforestales multifuncionales como alternativa a la conservación del paisaje impartido por el experto David Lastra. A las 10.30 horas se darán a conocer los resultados de los ensayos BoreHole. Proyecto Imforest y Cares por Aída Rodríguez.

Tras una pausa, la jornada se retomará a las 12.00 horas con la mesa redonda sobre las posibilidades de la resinación mecanizada como herramienta de gestión y finalizará a las 13.00 horas con la visita a zonas piloto del proyecto Agrofores.