Anécdotas de la jornada electoral 15-M: Fuentes de Magaña busca su censo; San Leonardo quiere un intérprete de signos y en Soria falta agua

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La jornada electoral de este 15-M ha dejado ya las primeras anécdotas en la provincia de Soria, donde en un pueblo no había censo electoral en el momento de abrir las mesas y en otro se ha requerido un intérprete de signos por parte de un miembro de mesa electoral. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que no se han producido incidentes reseñables en el inicio, aunque sí ha relatado algunas "anécdotas" en pueblos donde se han tenido que constituir la mesa con ciudadanos de otras localidades dado que "no había en esos municipios volumen suficiente" para poder hacerlo. Así ha ocurrido en varias poblaciones sorianas en el arranca de estas elecciones autonómicas en Castilla y León.

"Pero están constituidas y funcionando", ha indicado para explicar lo ocurrido en Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán donde, ante esta situación, se facilita a los miembros que lo necesiten transporte a través de taxi para que vuelvan a las localidades a las que pertenecen para votar.

Mientras, otra "curiosidad" ha tenido lugar también en la provincia de Soria, concretamente en Fuentes de Magaña, donde "no existía o no había llegado el censo electoral a primera hora", ante lo que "inmediatamente" el INE ha enviado un correo electrónico con el mismo a la Secretaría del municipio.

Asimismo, en la Junta Electoral de Zona en San Leonardo de Yagüe, un miembro de mesa con discapacidad auditiva ha requerido asistencia de una intérprete de lengua de signos para poder ejercer su derecho de participar en la misma, ha añadido el consejero de la Presidencia. Gago también ha destacado la "peculiaridad" producida en Toro, en la provincia de Zamora, donde han faltado los miembros titulares y suplentes, y ha habido que constituir la mesa con los primeros ciudadanos votantes que han acudido a ejercer su derecho al voto.

Asimismo, los miembros de las mesas electorales del Colegio La Arboleda de Soria han trasladado su malestar por la falta de diligencia de las administraciones encargadas de organizar el proceso electoral, que no ha dispuesto ni tan siquiera de botellas de agua para afrontar la jornada.

Señalaron que, al contrario que pasa en los pueblos del medio rural donde los ayuntamientos les facilitan la comida y la bebida, en Soria no les han dejado ni tan siquiera vasos de plástico para rellenarlos de agua de los baños, informa Ical. “Tendremos que organizarnos para salir a comer. No nos han dado ni el mínimo de agua. Es un acto de cortesía”, lamentaron.