El PP arrasa en San Esteban en el 15-M, el municipio de la cabeza de lista y alcanza el 42%

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El PP fue el claro ganador de la jornada electoral en San Esteban de Gormaz. Con 621 papeletas fue la fuerza más votada en el municipio al que pertenece la cabeza de lista, Rocío Lucas. Los populares crecieron en 8,20puntos, en comparación con las autonómicas de 2022.

El perdedor fue Soria Ya, como sucedió en otros municipios. En San Esteban perdió el 24,3% del respaldo y solo consiguió 285 papeletas, cuando en 2022 sumó 675 votos. No obstante se quedó como la tercera fuerza más votada.

El PSOE fue el segundo partido más votado en San Esteban. Consiguió 322 votos y experimentó un crecimiento de 10,7 puntos y el 22% del respaldo. Vox también irrumpió con fuerza en San Esteban de Gormaz, con 212 votos se colocó en la cuarta posición de la jornada electoral de los comicios autonómicos de Castilla y León. Vox creció en seis puntos en comparación a las anteriores elecciones en 2022.

La participación en San Esteban de Gormaz alcanzó el 69,3%, descendió ligeramente respecto a las elecciones de 2022. 1.471 votantes ejercieron su derecho al voto el 15-M. Diez fueron los votos nulos y cuatro los blancos.