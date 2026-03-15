Descalabro de Soria Ya en Ólvega donde gana por la mínima el PSOE

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya es el gran perdedor el Ólvega en unos comicios que ganaba el PSOE con el 31,12% de los votos para superar el 22,31 % de las elecciones de hace cuatro años en 2022. Soria Ya se imponía en las pasadas votaciones con un total de 525 papeletas, el 31,15% de los apoyos.

La formación sorianista sufría este domingo un importante batacazo ya que se quedaba en 271 votos para ver como PSOE, PP y Vox se quedaban por delante. Soria Ya caía un 15,15% en la localidad del Moncayo.

PSOE, PP y Vox mejoraban considerablemente sus resultados en Ólvega a costa del bajonazo de Soria Ya. El PP alcanzaba el 30% de los votos para estar muy cerca de los socialistas. Vox, por su parte, pasaba del 13,29% al 17,77.

Podemos-AV fue el otro de los partidos damnificados al empeorar notablemente sus resultados respecto a hace cuatro años.