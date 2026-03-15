Lucas: «Cada vez hay más sorianos que confían en el proyecto del PP»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Soria se siente ganador. Su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, será quien presida la Junta de Castilla y León y «eso es lo importante», como recalcó la cabeza de lista por la provincia, Rocío Lucas. Las declaraciones televisadas desde Salamanca fueron aplaudidas una y otra vez por los congregados en la sede soriana. Pero es que, además, en la provincia recibieron un revulsivo en forma de votos, con casi 2.000 más que hace cuatro años, aunque eso no se traduzca en cambios en la representación ya que Lucas seguirá siendo la única procuradora por Soria en las Cortes regionales.

«Cada vez hay más sorianos que confían en el proyecto del Partido Popular, que confían en nosotros para seguir impulsando y avanzando en lo que es una seña que queremos desde el Partido Popular», recalcó Lucas, satisfecha por haber logrado más de 12.600 votos en la provincia, según resultados al 96,8% del escrutinio.

«A todos los sorianos que nos han votado y a los que no, decirles que vamos a estar con ellos y vamos a seguir impulsando todos los proyectos que teníamos en nuestro programa de legislatura. Y que a futuro, seguiremos contando con su apoyo y con el compromiso que tenemos desde el Partido Popular», apuntó la procuradora electa, quien destacó, «es un día importante para Castilla y León y para Soria».

En esa misma línea se pronunció el presidente provincial de los populares, Benito Serrano, quien incluso se lanzó ya a hablar de posibles alianzas. «Estamos hablando de 33 procuradores del PP, más los 14 de Vox, con los cuales se puede conformar una mayoría», aseguró el responsable provincial, a falta de conocer el escrutinio al cien por cien.

En clave local, Serrano hizo bueno que «el PP es la segunda fuerza de la provincia», por detrás del PSOE, porque «se ha notado el efecto Carlos Martínez», explicó. «Ser el candidato a las Cortes de Castilla y León por el Partido Socialista, ser de Soria, creo que eso ha tenido también mucho significado», justificó sobre la victoria del PSOE.

Ese impulso, dijo, se ha visto en la capital, pero también en pueblos de la provincia, aunque le quitó hierro. Y eso a pesar de que los socialistas ganan 13,9 puntos y casi 6.000 votos más en la provincia. «El PP tiene también un incremento significativo en tantos por ciento», recordó Serrano, pues supone el 28,7% de la representación provincial y ha ganado 4,94 puntos en la comparativa con 2022. «El PP resiste muy bien», enfatizó.

Y si habló de los socialistas, no podía dejar de mencionar a Soria Ya, la gran perdedora de esta convocatoria electoral, que se deja dos procuradores por el camino, y cuyos votos habrían ido a parar al casillero de Carlos Martínez. «Es muy significativo lo que disminuye Soria Ya. Es un batacazo tremendo lo que se ha pegado, y esos son los votos que básicamente pensamos que el trasvase que se ha producido», afirmó Serrano.

Papeletas de Soria Ya pero también del conjunto de la izquierda, interpretó el responsable provincial, son los que han engordado al PSOE. «Lapida toda la izquierda porque ha logrado sumar todos los votos. Lo hemos visto en muchas mesas electorales, donde Podemos, Izquierda Unida prácticamente no han tenido representación, y todos esos votos los ha absorbido el Partido Socialista».

Evidentemente, el PP se queda con la espinita de no haber recuperado un segundo procurador como en años de bonanza, «nos hubiese gustado, lógicamente», pero «el compromiso por esta tierra» permanece intacto.

Sobre el ascenso de Vox en la provincia, Lucas lo justificó como «una tendencia nacional, que también está en Soria». Hasta ahora era la única provincia sin escaño y ya ha sucumbido. Según dijo, «lo capitalizó todo Soria Ya, que se ha dado un gran batacazo, y el voto ahora se ha repartido». «Es una tendencia nacional que en algún momento llegará donde tenga que llegar», y en la provincia en algún momento tenía que ocurrir, vino a dice la candidata.

Respecto a Soria Ya, Lucas, que ya auguró hace cuatro años que los hechos pondría las cosas en su sitio, afirmó que «es un partido que no ha aportado nada a nuestra provincia, que no había hecho nada, nada en realidades, en materializar cosas, y que de propuestas y de quejas se podía seguir manteniendo. Y es lo que han visto ahora los sorianos, que le dieron la máxima formación hace cuatro años y ahora se la han retirado».

En lo referente a posibles pactos, Lucas se mostró prudente, «ahora estamos en el momento de celebrar lo que hemos logrado», destacó. «Ya llegará el momento en el que nos sentemos a negociar y a hablar», apuntó la cabeza de lista quien resaltó:«Los sorianos y los castellanos y leoneses siguen confiando en el Partido Popular, con distinto peso, y luego ya se verá cuándo haya que tener las correspondientes negociaciones», concluyó.