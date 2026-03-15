Elecciones 15-M
Consulta aquí el resultado electoral en cada pueblo de Soria en un mapa interactivo
Descubre qué partido ha ganado en cada municipio y los resultados de todas las formaciones término por término
Los pueblos de Soria han dejado resultados muy diversos en las elecciones de Castilla y León de este 15 de marzo. En este mapa interactivo puedes consultar quién ha ganado en cada municipio y el número de votos para cada partido.
Un mapa interactivo de Soria mucho más colorido que el de Castilla y León. Si en la Comunidad siete provincias se tiñen de azul (PP) y dos de rojo (PSOE), en la provincia Soria Ya ha obtenido la victoria en varios municipios y Vox también ha sido el partido más votado en otras. Hay, además, empates entre fuerzas a priori antagónicas.