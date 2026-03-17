Concierto solidario de las Caídas de Jesús de Soria en homenaje a Fernando Úcar

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de las Caídas de Jesús de Soria celebra su VIII Concierto Solidario de Marchas Procesionales, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de marzo, a las 13.00 horas, en la Concatedral de San Pedro de Soria.

En esta edición, el concierto cobra un significado especial al rendir homenaje al fallecido Fernando Úcar, antiguo hermano mayor de la cofradía, "cuyo legado y dedicación a la institución siguen muy presentes", indica la Cofradía en un comunicado. Bajo el nombre "Fernando Úcar", este encuentro musical busca unir la tradición cofrade con el compromiso social.

El evento contará con la participación de la Agrupación Musical Las Caídas, que interpretará un selecto repertorio de marchas procesionales, con estrenos en su repertorio, para preparar el espíritu ante la inminente Semana Santa.

Más allá del ámbito musical, el concierto mantiene su esencia solidaria. La organización hace un llamamiento a todos los asistentes y al público en general para colaborar con la gran recogida de alimentos no perecederos que se llevará a cabo durante la jornada. Todo lo recaudado será destinado a ayudar a las familias más necesitadas, reforzando el carácter benéfico de esta cita anual.

La entrada al concierto es libre hasta completar aforo y la Cofradía de las Caídas de Jesús invita "a todos los sorianos y visitantes a disfrutar de este acto de fe, música y solidaridad en un entorno emblemático" que tendrá lugar en la Concatedral de San Pedro.