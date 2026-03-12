Celebración doble en la Semana Santa soriana, 75 años de La Oración y La Soledad

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Una celebración doble marca esta Semana Santa soriana, con los aniversarios, 75 años ya, de las cofradías de la Oración en el Huerto y La Soledad, con exposiciones, conferencias y una recuperación de su historia que ambas están recopilado en los archivos provincial y parroquiales.

Este año el lema elegido es Luces y sombras, de la oscuridad a la luz, como exhibe su vídeo promocional, que ya puede verse en su página web, también pensando en el foráneo, pues el turismo sigue creciendo durante esos días en la provincia, como constata el sector hostelero, según traslada el presidente de la Junta de Cofradías, Daniel Madrid, quien reitera que la Semana Santa soriana «goza de buena salud» y continúa habiendo interés también en la participación como cofrades. Serán unos 2.200 en la capital, un millar de ellos activos en las celebraciones.

Además de las procesiones, la Junta de Cofradías ha vuelto a organizar el concurso fotográfico, en esta ocasión con mayor volumen de obras, 70 individuales y cuatro colecciones, que se podrán ver a partir de la semana próxima. Lo mismo en el caso de la decoración de escaparates, actividad en la que participan 30 comercios en diferentes zonas de la ciudad, «para ambientar la cuaresma y la Semana Santa».

Igualmente repite colaboración la Junta de Cofradías con la Escuela de Hostelería y Turismo La Merced, con un taller de gastronomía cuaresmal, el 24 de marzo, en el mercado municipal. También con alumnos del centro se abre al público una jornada de turismo con la visita a templos y tallas que ellos se encargarán de explicar. La Junta de Cofradías difundirá en próximas fechas cómo y dónde inscribirse para asistir. A eso hay que añadir un concierto el 22 de marzo, en homenaje de la Cofradía de las Caídas de Jesús al que fuera su hermano mayor, el fallecido Fernando Úcar.

«No hay novedades», aseguró Madrid sobre el programa, «más que nutrido», que apenas incorpora cambios sutiles como pequeñas modificaciones en los pasos de Las Caídas y de la Entrada de Jesús en el Templo.

Por otro lado, Madrid indicó que siguen trabajando en la declaración de interés turístico nacional, que podrían solicitar ya en 2028, una vez reunidas y conseguidas las condiciones, como por ejemplo el impacto en medios de comunicación nacionales.

El pregón de Semana Santa tendrá lugar el sábado 28 de marzo en la iglesia del Salvador, a cargo de Chiara de Luca, hermana de la Cofradía de la Flagelación del Señor, y a continuación, concierto de la Coral de Soria.