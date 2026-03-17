Jessica Pascual, experta en cocina soriana: “Así adobaba el lomo mi abuela”

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Para adobar, se necesitan muy pocos ingredientes y todos los tenemos accesibles en casa y más en una casa soriana. Jessica Pascual, influencer con TikTok e Instagram, especializada en cocina soriana y con más de 160.000 seguidores, ha revelado cuál es su manera favorita de adobar el lomo, que la aprendió, además, de su abuela soriana: Como ella dice: 'Es canelita en rama'. ¿Qué mejor garantía de calidad que esa?

En su receta, Jessica usa cabecero para preparar el adobo, pero asegura que se puede usar cualquier otra parte; esto va a gusto del consumidor. Coloca el cabecero en un tupper y reserva , aunque previamente limpia la carne de grasa. Ahora, comienza la magia.

En un mortero, pica un puñado de ajos y agrega sal y pimienta. Majamos un rato hasta que la mezcla quede uniforme. A esta mezcla le añadimos orégano, majamos, un chorro de vinagre, aceite de oliva y, por supuesto, pimentón. Si usamos pimentón puro, con una cucharada basta, porque es más fuerte. Mezclamos bien en el mortero para que no queden grumos.

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Cuando la mezcla quede bien, la volcamos en el tupper con el lomo, lo tapamos bien y lo llevamos al frío. Lo dejamos reposar entre 24 y 48 horas para que quede bien adobado y listo para comer. Una delicia que, como veis, es increíblemente sencilla de hacer en casa. Y es que el lomo adobado en Soria triunfa en todo el territorio nacional.

El lomo adobado proviene de las prácticas de la matanza del cerdo en los pueblos de Soria como Burgo de Osma o Ágreda, donde el adobo servía de conservante de la carne en épocas sin refrigeración. Las especias y el aceite del adobo actuaban como antimicrobianos naturales, evocando ollas de barro de las abuelas sorianas. Hoy se consume fresco o semicurado, ligado a fiestas como las Jornadas de la Matanza en Burgo de Osma.

El lomo adobado es un producto de cerdo marinado con especias como ajo, pimentón, sal, pimienta y orégano, típico de la gastronomía castellana. Se elabora con lomo fresco de primera calidad, reposando en adobo para absorber sabores intensos y jugosos. En Soria, se vende en carnicerías locales y supermercados en piezas de 400-500 g, listo para cocinar a la plancha o parrilla.

El lomo adobado es ideal para bocadillos calientes, con guarnición de patatas y verduras, y perfecto además para días de barbacoa y asado en plancha. Para conservar bien el adobo, algunas piezas se venden directamente con el aceite, listas para consumir directamente, aunque el lomo adobado casero de Jessica Pascual tiene muy buena pinta.