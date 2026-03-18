Soria salta de nuevo al 'top ten' de las mínimas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

De nuevo Soria se coloca este miércoles dentro de los diez municipios más fríos del país, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, los termómetros en San Pedro Manrique han marcado 1,6 grados bajo cero a las 7.10 horas, pero casi una hora antes, a las 6.40 horas, en Morón de Almazán había 1,4 grados bajo cero.

Los dos municipios sorianos se han situado en noveno y décimo lugar entre las mínimas del país, mientras que quedan en segundo y tercer lugar en las de Castilla y León, sólo por detrás de Puerto del Pico en Ávila, que ha registrado -2,4 grados.

También en el ranking de la Comunidad figura en cuarto lugar otro municipio soriano: Ucero, con -1,1 grados a las 6.00 horas.