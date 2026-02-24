Las catástrofes climáticas dejan en Soria una factura de 18 millones en cinco años

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Filomena, Jana, Marta, Nils....Son los nombres de algunas de las borrascas que más daños han causado en la provincia de Soria en los últimos cinco años. Puentes, carreteras, caminos o infraestructuras de ocio públicas son sus principales en una factura que en tan solo 5 años han supuesto daños por algo más de 18 millones de euros. Una cifra que crecerá próximamente ya que en breve se añadirá el episodios de junio de 2025 y el ocurrido en el inicio del este mes de febrero.

Los datos facilitados por el servicio de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Soria explican que, hasta la fecha, se han aprobado las ayudas para hasta cuatro episodios en los que la provincia, o parte de ella, ha sido declarada Zona Afectada gravemente por emergencias de Protección Civil (ZAGEP) que es como ahora se conoce la figura de zona catastrófica. Tal y como está explicado, faltan dos episodios que ya tienen esa catalogación y que serán resueltos en semanas. En total las diferentes administraciones de Soria han recibido algo más de 9 millones de euros del Gobierno por el 50% de los costes de los daños. La suma del otro 50% que deben aportar las entidades locales sitúa la cifra por encima de los 18 millones de euros en los últimos 5 años.

El primer episodio fue la borrasca Filomena en enero de 2021 que provocó que a Soria llegaran ayudas por valor de 3,98 millones de euros. En 2024 el mecanismo se aplicó dos meses, en marzo con ayudas que alcanzaron los 2,28 millones de euros. Ya en 2025 las nevadas, lluvias y temperaturas mínimas de marzo provocaron a la aprobación de ayudas por 2,77 millones de euros.

Aún se está a la espera de resolución del expediente de la tormenta de junio de 2025 y, más adelante, por los daños del último tren de borrascas. Los ayuntamiento, y la Diputación, tienen hasta el próximo 5 de marzo para presentar el formulario. Cabe recordar que este es el dinero que el Gobierno concede a los ayuntamientos por daños en infraestructuras de su propiedad. La factura es realmente más alta si se incluyeran, por ejemplo, los abonos de seguros privados o agrarios.

El último episodio ya está en remisión. En la mañana de ayer la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, declaró la desactivación de la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (InunCyL) en la provincia de Soria. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Yolanda de Gregorio, ha declarado a las 08.30 horas de este lunes la desactivación de la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (InunCyL) en la provincia de Soria.

Los efectos de las tormentas pasan, no así el enfrentamiento político. Ayer el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, volvió a cuestionar la gestión desarrollada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) calificándola otra vez de «negligente» y advirtiendo de que «pediremos responsabilidades».

Al término de la Junta de Gobierno y a preguntas de los periodistas, Serrano se reafirmó en las duras críticas que ya hizo la semana pasada. «Una semana después es verdad que las aguas están volviendo a su cauce, ayer pasé por la Ribera y aún hay desbordamientos aunque ha bajado considerablemente», explicó.

Serrano volvió a referirse a los datos «publicados en la web» de la CHD para sustentar sus críticas, insistiendo en que la competencia de ríos y afluentes es del organismo de cuenca. «No se gestionó bien en lo que compete al desembalse de la Cuerda del Pozo y eso es innegable», reiteró Serrano. «Sí, llovió mucho, pero tenían que haber explicado mejor las cosas», sentenció. El presidente provincial indicó que ahora mismo la prioridad es «la ayuda a los perjudicados» a los que en algunos casos «se les ha negado» cuando «ayer mismo había fincas que seguían anegadas». «Llegará el momento en el que pediremos responsabilidades, pero ahora mismo la prioridad es la ayuda».

Serrano cuestionó especialmente las diferentes manifestaciones de la semana pasada del subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, que, a su juicio «no convencen». «Dice que yo hablo con mala fe, pero si digo que hubo una gestión negligente es porque lo creo y si digo que hubo mala previsión o mala gestión es porque también lo creo», aseguró. «Me baso en dato que están colgados en su web, y en el Cecopi se preguntaron, se pidieron aclaraciones y sus explicaciones no son convincentes», relató. «Esperamos que las aguas bajen y pediremos explicaciones», concluyó.

Por último, destacar que el embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 196,796 hectómetros cúbicos de agua, el 79,11 % de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 213,492 hectómetros cúbicos, el 85,82%. El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 176,757 hectómetros cúbicos de agua, el 71,05% de su capacidad. La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 17.00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de -16,696 hectómetros cúbicos.