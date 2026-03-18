El campo soriano se hace escuchar en Valladolid en protesta por la especulación del gasoil

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, la Alianza Upa-Coag y Uccl, en unidad de acción en Valladolid, han participado esta mañana de miércoles en una concentración y manifestación para denunciar la especulación creciente en el mercado del gasóleo agrícola y los fertilizantes.

Manifestación en Valladolid en protesta por la especulación del gasoil y los fertilizantes ante la sede de la Junta.HDS

La escalada de precios de los insumos pone en riesgo la campaña agrícola y ganadera en Castilla y León, y por tanto la producción de alimentos para toda la sociedad. Con esta protesta, la segunda en pocos días que protagonizan los agricultores y ganaderos de Castilla y León, se reclaman ayudas directas y exenciones fiscales, entre otras medidas, para que el sector pueda afrontar estos meses con una mínima garantía de viabilidad.

Manifestación en Valladolid en protesta por la especulación del gasoil y los fertilizantes.HDS

El punto de concentración de los agricultores ha sido la plaza del Milenio, a las puertas de la Delegación del Gobierno. De allí la manifestación partió hasta la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En ambos destinos se entregó un escrito, dirigido a los responsables -delegado del Gobierno y consejera de Agricultura en funciones- con las demandas de los congregados.

Manifestación en Valladolid en protesta por la especulación del gasoil y los fertilizantes.HDS

Hubo también participación simbólica de varios tractores, que abrieron y acompañaron el recorrido de la manifestación. Por parte de Asaja Soria, la representación estuvo encabezada por la presidenta, Ana Pastor, quien ha recordado que el viernes 20 hay previstas medidas para paliar la situación y que el Gobierno las dará a conocer tras el Consejo de Ministros. A la espera de esas medidas, y de su posterior análisis, Pastor recordó durante la manifestación que “hay que garantizar el suministro de combustible y de fertilizantes, ayudas directas urgentes, frenar la especulación de las multinacionales que se están enriqueciendo a costa de empobrecer al sector agrícola y ganadero y medidas fiscales que alivien el coste de estos productos porque literalmente arruinan al sector”.