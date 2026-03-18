Espectacular accidente de tráfico en el polígono de Soria: el choque entre dos coches deja uno volcado

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un espectacular accidente de tráfico en el polígono industrial Las Casas de Soria, consistente en el choque entre dos vehículos, ha dejado a dos personas atendidas en un principio sin lesiones graves. No obstante el golpe ha obligado a un corte parcial después de que uno de los coches implicados quedase volcado sobre su techo.

Estado en el que ha quedado el otro coche implicado en el accidente del polígono.A.C.

Según ha informado la central de emergencias 112 de Castilla y León el suceso se ha producido a las 16.42 horas en el cruce entre las calles K e I del citado polígono, a la altura de la Taberna Mercedes. Dos turismo, un Volkswagen bastante nuevo y un Alfa Romero Mito han colisionado frontolateralmente, volcando el primero de ellos sobre su techo. Inicialmente se informaba de dos personas heridas, un varón y una mujer, en ambos casos conscientes. En un principio la mujer se encontraba atrapada aunque finalmente sí ha podido salir del turismo afectado.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado varias dotaciones de Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Sacyl para atender a las personas heridas, en un principio sin que sus lesiones revistiesen gravedad.

También se encontraban en la zona los Bomberos de Soria. Aunque no han tenido que practicar la excarcelación ni se habían vertido líquidos, si que han intervenido para darle la vuelta al coche volcado con la eslinga para que fuese más fácil retirarlo, algo que han logrado en pocos minutos. El otro vehículo, el Alfa, había sido retirado a un aparcamiento cercano donde el personal sanitario trabajaba con una de las personas afectadas. Durante media hora ha quedado cortado uno de los sentidos al tráfico en general.