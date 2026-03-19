Semana mundial del glaucoma

La mayoría de los glaucomas son asintomáticos..

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

¿Qué es el glaucoma?

Es una enfermedad que daña el nervio óptico, irreversible, de origen diverso y asociado de forma habitual a la hipertensión intraocular.

¿Qué es la hipertensión intraocular?

Cuando se produce un desequilibrio entre la producción del humor acuoso, que está dentro del ojo, y la eliminación de éste, la tensión intraocular aumenta.

Imaginemos una piscina en la que continuamente entra agua; si no hubiera un sistema de eliminación de ésta, se desbordaría irremediablemente.

¿Cuáles son los síntomas del glaucoma?

La mayoría de los glaucomas son asintomáticos, es decir, no existe dolor físico ni molestias que alerten de ésta patología (GPAA o glaucoma crónico simple).

Tan solo en algunos casos, aparecen molestias importantes que alertan de forma inequívoca al paciente sobre la presencia de un episodio agudo de glaucoma.

Desde el punto de vista sensorial y perceptivo, el glaucoma en fases iniciales no muestra síntomas, pero a medida que progresa afecta a la visión periférica y avanza hacia la zona central hasta anular la visión, ya en estadios muy avanzados.

¿Qué otros factores predisponen a padecer glaucoma?

Además de la hipertensión intraocular, la edad es otro factor importante; entre el 1 y el 3% de la población mayor de 40 años padece glaucoma, llegando a multiplicarse por 6 por encima de los 70 años.

La diabetes, la hipertensión arterial, la miopía e hipermetropía alta, las enfermedades cardiovasculares y los antecedentes familiares, figuran como factores predisponentes.

¿Cuáles son las medidas más importantes para detectar precozmente el glaucoma?

La realización de un fondo de ojo es la forma tradicional para detectar el glaucoma, siempre realizada por un especialista en oftalmología.

Los controles de la presión ocular, similares a los realizados para medir la presión arterial, pueden alertar a tiempo de la necesidad de revisar el fondo de ojo de los pacientes con probabilidad de desarrollar la enfermedad del glaucoma.

Con motivo de la Semana Mundial del Glaucoma y el objetivo de prevenir el mismo, en Multiopticas Monreal revisarán gratis la presión intraocular durante el mes de marzo.

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