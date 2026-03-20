Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el Duero a su paso por Soria a la altura de San Saturio

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Trágico suceso en la capital soriana esta mañana. El 112 ha informado de que sobre las 11.58 horas se ha localizado el cuerpo de una mujer en el río Duero, a la altura del parking de caravanas situado en el Paseo de San Prudencio, en Soria, frente a la ermita de San Saturio.

Inmediatamente se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, a la policía local de Soria, al Cuerpo Nacional de Policía, a los bomberos de Soria y a emergencias sanitarias -Sacyl. Los servicios de emergencia ya están en el lugar de los hechos. Efectivos de la Policía Local también están en el lugar en espera de la Policía Judicial, según fuentes municipales. Los bomberos de Soria se encontraban de camino con al menos una lancha neumática para rescatar el cuerpo.

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