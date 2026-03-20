Martínez deja la alcaldía de Soria un día antes de recoger el acta de procurador

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El líder del PSOE de la comunidad desvela cuándo dejará su cargo en el Ayuntamiento de Soria. El también alcalde de la capital soriana presentará su renuncia al filo de tomar posesión como procurador en las Cortes de Castilla y León. Concretamente, el último día posible. Será el 13 de abril, expresó Martínez, cuando renuncie a su cargo de regidor. Al día siguiente, recogerá el acta de representante en las Cortes de Castilla y León.

Se trata un paso obligado por la legalidad, ya que no es posible compatibilizar ambos puestos. La Ley expresa que los procuradores no pueden ser al mismo tiempo ediles en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la capital soriana supera los 40.000.

Para principios de mayo consideró el aún alcalde que puede estar solventado su relevo. Los indicios apuntan a que será el ahora senador Javier Antón quien le sustituya al frente de la alcaldía. Martínez no quiso confirmar este extremo, pero de alguna manera apuntó a ello, cuando preguntado por el senador, indicó que "no voy a decir lo de Javier Antón todavía".