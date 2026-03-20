Cesefor lleva a Madrid sus conocimientos en construcción en madera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Club Madera, iniciativa liderada por la Fundación Cesefor, construye en Madrid un pabellón divulgativo sobre la construcción con madera, que se podrá visitar el sábado 21 de marzo en la explanada del Puente del Rey, junto al Manzanares y al pie del Palacio Real, en Madrid, dentro del programa del evento, y también estará accesible al público el domingo 22 y el lunes 23.

En este contexto, Cesefor participa en la organización de la efeméride, como entidad coorganizadora junto a la Comunidad de Madrid y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además de integrantes de la línea de Construcción con Madera de Cesefor, la celebración también contará el viernes 20 con el responsable de esta área, Edgar Lafuente, que intervendrá en la mesa ‘Economía del cambio climático y capital natural’ y del director de Cesefor, Pablo Sabín, que participará en el acto institucional público del sábado 21, interviniendo en la inauguración.

Se trata de una construcción que responde a un diseño en colaboración con Waugh Thistleton Architects, estudio con sede central en Londres y una prestigiosa trayectoria en el ámbito de la arquitectura con madera.

Con unas dimensiones de 18 metros de largo por 5 de ancho y hasta 5,5 metros de altura máxima, ha sido desarrollado con paneles de CLT y de OSB de gran formato y entramado ligero, con la participación de más de 15 entidades del sector.

Constituye un ejemplo representativo de construcción sostenible basada en el uso de materiales naturales. El pabellón, certificado por PEFC, también quiere poner en valor la cadena de valor de la madera, desde su origen renovable en el bosque hasta su aplicación en arquitectura circular, destacando los beneficios ambientales y de bienestar asociados a este material.

Asimismo, la solución constructiva evidencia el potencial de la madera como sumidero de carbono en el entorno construido, contribuyendo al almacenamiento de carbono biogénico y a la reducción de la huella climática del sector de la edificación.

En este contexto, el papel de Cesefor resulta decisivo como agente tractor de la transformación del sector forestal y de la construcción hacia modelos más sostenibles, innovadores y competitivos.

A través de iniciativas como Club Madera, la entidad no solo impulsa la transferencia de conocimiento y la capacitación técnica, sino que también articula la colaboración entre empresas, administraciones y profesionales para acelerar la adopción de soluciones constructivas basadas en madera.