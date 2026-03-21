Evacuado en helicóptero tras sufrir un accidente de moto en un pueblo del sur de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un hombre de 60 años de edad resultó herido este sábado en un accidente de circulación ocurrido en un pueblo del sur de la provincia de Soria. El suceso ha tenido lugar debido a que su motocicleta se ha salido de la vía por la que circulaba en el kilómetros seis la carretera SO-P-4099, en Torralba del Moral, en el municipio soriano de Medinaceli. La víctima sufrió un traumatismo en la cabeza y varias contusiones por el cuerpo.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a las 11.38 horas a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl , que envió un helicóptero sanitario y una ambulancia soporte vital básico. El helicóptero trasladó a la víctima al Complejo Asistencial de Soria.