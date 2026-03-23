La compraventa de vivienda en Soria nueva registra una marca mínima del 5%

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La compraventa de vivienda en la capital retrocede y aún lo hace mucho más la de más reciente construcción. Los datos son claros y reflejan no sólo que la vivienda nueva es una opción minoritaria sino que toca suelo en la serie histórica. Únicamente el 5% de las unidades que cambiaron de manos durante el pasado año en la capital soriana tenía menos de cinco años de antigüedad.

Es lo que se desprende de la elaboración de las referencias del Ministerio de Vivienda para el año pasado, que determinan además un frenazo general en las transacciones de la capital. Y es que de las 757 casas que cambiaron de manos en 2024 se ha pasado a 595 en el último ejercicio. Hasta 162 viviendas menos, en términos porcentuales un 21,5% a la baja. Si 2024 fue un año que acercó la estadística al máximo registrado en Soria (874 viviendas) con la entrada en vigor del entonces nuevo PGOU en 2006, en 2025 se ha registrado un nivel parecido al de 2021. Un significativo retroceso con el que se cierra un ejercicio que, al menos, no repite las cantidades de los peores años de la crisis financiera.

De esas 595 transacciones, sólo 34 se referían a vivienda nueva. Un 5% del total que marca un suelo en la serie histórica. Hay que remontarse nada menos que a 2005 para encontrar un ‘empate’ en el porcentaje. Únicamente en la serie histórica hay un año peor: 2004, cuando según los datos del Ministerio de Vivienda la nueva no alcanzó ninguna compraventa.

Los malos resultados de los años 2004 y 2005 se vieron ampliamente compensados en 2006 con la entrada en vigor del PGOU, que situaron la vivienda nueva por encima del 50%. Desde entonces y hasta 2012 fue la opción mayoritaria de los compradores. En cambio, desde 2013 nunca ha superado el porcentaje del 50% y se ha producido una tendencia a la baja que en 2025 ha tenido su manifestación más clara. De manera general, la estadística de vivienda en la capital soriana tiene en 2004 su año más cuantioso, con 869 unidades que cambiaron de manos.

Con el recuento de transacciones el Ministerio de Vivienda cierra un capítulo estadístico de ejercicios cerrados, que se completa con el panorama del precio del metro cuadrado. Aquí el panorama es claramente alcista.

El precio de la unidad de superficie quedó en la capital en 1,459,25 euros como media del pasado ejercicio. Esto supuso un 15,5% más que en 2024 y en términos de euros se tradujo en una apreciable diferencia de casi 200 al alza. En concreto, 196,35 euros en relación al promedio de los doce meses de 2024. Entonces la unidad de referencia cerró en 1.262,9 euros. El escalón al que sube el precio es desconocido desde el año 2010.