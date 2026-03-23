Nuevos Soletes Repsol en Soria: Ronimba (antiguo Kansas), York y Nuevo Teruel, en la capital y Torreblanca, en Duruelo

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales y bares curiosos en los cascos históricos de las ciudades más bellas protagonizan este decimocuarto listado de Soletes Repsol, que suma más de 300 nuevos establecimientos, de los cuales 41 están ubicados en Castilla y León.

Cuatro de ellos se encuentran en Soria. Se trata del Ronimba (antiguo Kansas), en el apartado de bares; la York, en cafés; y Nuevo Teruel en fast food, todos ellos en la capital soriana, y Torreblanca, también en fast food, en Duruelo de la Sierra.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimocuarta edición, en la que se estrenan los establecimientos de Andorra, ya son más de 5.000 los lugares distinguidos con el distintivo amarillo: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

La calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, nació en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes con la garantía de quién conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.