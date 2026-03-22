Carmen, cocinera del Mejor Torrezno del Mundo: «Me quedan dos años para jubilarme y no pienso nada en ello. Aquí en el bar estoy muy bien»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Pregunta.– Más de 40 años entre fogones. ¿Qué es lo mejor que hace que no sean torreznos?

R. Bueno, pues las tortillas de patata, los pinchos de vinagre. Cosas así.

P. ¿Quién le enseñó a cocinar?

R. Mi madre. Me enseñó mi madre, cuando vine aquí. Ella me enseñó también a hacer los torreznos.

P. Cuarenta años en la batalla del bar dan para mucho.

R. Cumpliré 43 años ahora en marzo. Soy de Borobia y vinimos mi hermano y yo a Ólvega, donde cogimos el bar. Él se jubiló el año pasado y ahora me he quedado sola. Ahora con tanto trabajo lo intento llevar bien, sí. Al principio empecé de camarera.

P. ¿Qué le parecen esos precios desorbitados de un menú de restaurante de altura, por ejemplo, en DiverXo, de Dabiz Muñoz?

R. De eso no te puedo hablar porque no tengo ni idea. Es que no salgo, no me da tiempo de salir, ni ir a ningún lado. Me paso la vida aquí en Ólvega, en mi pueblo y trabajando de 6 de la mañana a 3 de la tarde.

P. Cuénteme, ¿qué encontraré en el bar El Volante cualquier día del año y no hablo de un pincho?

R. Pues buen rollo. La gente es muy maja, toda la gente que viene a mi bar lo es. Y además, comprensiva en todo y maravillosa.

P. Seguro que en alguna ocasión lo ha mirado desde lejos, ¿qué le dice el Moncayo?

R. Pues muy grande ese Moncayo. Sí, porque mi pueblo está abajo del Moncayo y lo he visto toda la vida. Una preciosidad. Cuando lo veo nevado me encanta. No he subido nunca, pero me imagino que desde arriba se verá precioso todo, Ólvega, Borobia y todos los pueblos de la zona que hay alrededor. Es una cuenta pendiente que tengo, la de subir, cuando me jubile, al Moncayo.

P. ¿El futuro de Ólvega es la industria, el medio ambiente o la gastronomía o puede que todo un poco?

R. Más industria que lo demás. Hay mucha industria y esperemos que venga más, que la gente se pueda establecer aquí.

P. ¿Qué cree usted que hay que tener claro detrás de una barra?

R. Tienes que ser amable con la gente y hay que ser trabajadora. Hay que hablar y estar con clientes. No te sabría decir. Lo he aprendido a puro de estar en la barra. Llevo desde los 20 años. Además, también aprendes mucho de la gente. (¿Qué le enseña el cliente?). Cuando cogí el bar, mi hermano se fue a Soria a hacer los papeles y a mí los clientes me enseñaron a hacer cafés y más cosas. Mi hermano se fue y yo me quedé sola. Es una forma también de aprender, porque si no te espabilas, mal.

P. ¿Hasta dónde me equivoco si digo que al otro lado de la barra en ocasiones puede haber también machismo?

R. Hombre, pues sí. A veces te sueltan alguna tontería, pero yo no hago caso a nada. Al revés, les suelto yo otra.

P. ¿Qué pilar sostiene a una mujer trabajadora llegados los 50?

R. Pues mira, hija, lo que sé es que tengo que seguir trabajando hasta que me toque, porque no hay otra manera de de salir. Si quieres vivir un poquillo mejor, tienes que trabajar. Eso es así.

P. ¿Cómo se aprende a hacer el mejor torrezno del mundo?

R. He hecho muchos torreznos. Estuve un tiempo parada por enfermedad y ahora lo compramos a la Sierra de Toranzo, que es un producto muy bueno y salen solos. De tan bueno que es el producto, me salen solos. Además, el torrezno es un producto típico de Soria. En otros lugares de España no salen igual. Vaya, que Soria es única. La provincia es única para hacer los torreznos, para tener el producto y todo.

Antes los curaba yo. Compraba las pancetas y las curaba. Pero ya te digo que estuve enferma y empezó mi hermano a comprarlos en Sierra de Toranzo. La verdad es que un acierto. Salen solos y gustan mucho. Vienen de todos los sitios. Dicen 'venimos de Huesca, venimos de Madrid, venimos de otro sitio'. Aquí en Soria nosotros lo hemos comido toda la vida, pero fuera pilla un poco de sorpresa porque son menos conocidos, aunque cada vez más gente conoce los torreznos.

P. ¿Su truco?

R. No hay ningún truco, tener el producto que sea bueno. Luego disponer del aceite bien caliente y ya te digo: se hace solo.

P. Sí, pero el Mejor torrezno del Mundo en este 2026 solo se hace en El Volante.

R. Es que ese día del concurso salió todo bordado, perfecto. Y el torrezno, bueno, es que el producto que me dieron era exagerado de bueno.

Al principio no me lo creía. Y tampoco iba yo con mucha confianza de que iba a ganar. El nivel era alto. Había 11 personas y yo y con muchísimo nivel y gente muy buena. Fue una sorpresa para mí quedar ganadora del concurso.

P. ¿Qué le han dicho sus clientes?

R. Están encantados. Todo el mundo me ha dado la enhorabuena y muy contentos. Y el pueblo, Ólvega, también. Te ven por la calle, 'enhorabuena, enhorabuena'. Sí. Muy contentos porque en Ólvega no había habido ningún primer premio, había habido un primer premio, pero de no de aficionado. Así como de bares o restaurantes o eso, no había habido ninguno. El primero es éste.

P. Seguro que a las buenas cocineras también se les quema el guiso en ocasiones.

R. Sí, sí. A veces se te chamusca, claro que sí. Mira, una vez me dejé la sartén puesta y se me quemó la cocina. La cocina entera. Fue en mi casa, no en el bar. Tenía un perrico, puse la sartén, me salí a que hiciera pis el perro y ya no me acordé de nada. Cuando subí, me encontré la chamusquina.

P. De mujer a mujer, ¿qué tiempo le queda a Carmen para manifestarse por la lucha de la mujer?

R. Pues poco, muy poco. No me queda tiempo para nada. Ahora (jueves 19 a primera hora de la tarde) estoy esperando para irme a la peluquería porque llevo unos pelos...

P. ¿Cómo es una jornada como la suya?

R. Bajo al bar a las 6 de la mañana a dar cafés; luego empezamos a hacer los torreznos. Y bueno... pues entrando y saliendo de la cocina y haciendo torreznos. Salgo a las 3, que nunca son las 3; subes a casa, a lo mejor te echas una pequeña siesta. Y otra vez, que si haces la comida, lavas, que si preparas algo. Tampoco te queda mucho tiempo.

P. Hace poco ha sido su día, bueno, y el mío. Por lo de mujer trabajadora, me refiero. De tener que elegir, ¿hay que ser más trabajadora o más feminista?

R. No sé. Yo trabajar, hija. A ver, puedes ser feminista, sí, pero lo mío es trabajar.

P. ¿Cuántos años le quedan para jubilarse?

R. Me quedan dos años y algo para jubilarme, pero no he pensado en eso. Es que me encuentro muy bien aquí en el bar. Es algo que ya vendrá. De momento no pienso en ello. Con mi gente estoy agustísimo.