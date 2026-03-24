El motivo por el que Pedro Sánchez felicita a este colegio de un pueblo de Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

¿Qué hay detrás de la carta remitida por Pedro Sánchez a un colegio de Soria, en la que felicita a toda la comunicad educativa?, ¿qué historia esconde el gesto del presidente del Gobierno? Nada más y nada menos que el atrevimiento de un pequeño escolar soriano que, durante una visita del jefe del Ejecutivo a Soria, tuvo el valor de invitarle a visitar su escuela.

El resultado fue una entrañable carta firmada por Pedro Sánchez de su puño y letra. En la misiva, fechada el 12 de marzo, Sánchez felicita a los alumnos y a los profesores de un colegio de la provincia, por el "esfuerzo e ilusión" que dedican.

Carta del presidente del Gobierno al CRA Río Izana.HDS

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Río Izana, de Quintana Redonda, ha recibido este lunes 23 de marzo una carta dirigida a su alumnado del propio presidente del Gobierno, y a la que ha tenido acceso este periódico, animándoles a seguir estudiando y a formarse, y les indica que son el futuro del país. Además, les indica: "Vuestro centro educativo es un ejemplo de cómo hacer frente a la despoblación".

Todo empezó en una visita de Pedro Sánchez a Soria, cuando Samuel Yipoa Bazie Gancezo, de cinco años y alumno de la clase de Infantil del centro, aprovechó para dirigirse al presidente e invitarle a conocer su colegio. Su madre, Olga, se puso en contacto con Moncloa para formalizar la invitación, que fue declinada por motivos de agenda, pero que envió la carta agradeciendo la ilusión de los pequeños y el compromiso de los docentes "entregados día a día a defender estos servicios".

Agradece al profesorado por dedicarse con tanto cariño a los Colegios Rurales Agrupados, porque considera que "es un gran compromiso por la educación pública y la igualdad de oportunidades".

CRA Río Izana.MARIO TEJEDOR

Les indica en la carta, firmada de su puño y letra, que sigan estudiando: "Seguid mostrando que en estos centros rurales es donde se ve realmente la importancia de lo público y el valor de la igualdad de oportunidades".

Sánchez explica que ha sabido de su fuerza de voluntad día a día para ir a su centro educativo por la madre de Samuel Yipoa Bazie Gancezo, por la ilusión y la dedicación que ponen para aprender, incluso teniéndose que desplazar de pueblos cercanos.