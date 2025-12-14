Siete colegios de Soria, referentes en derechos de infancia en España

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Siete centros educativos de Soria son referentes en derechos de infancia en nuestro país, según la lista confeccionada por Unicef. Los colegios sorianos son el CRA El Valle de Almarza, IES Santa Catalina de El Burgo de Osma, Colegio de Educación Especial Santa Isabel, colegio Trilema de la capital, CEIP Numancia también de la ciudad, al igual que el Infantes de Lara, y Gerardo Diego de Golmayo. De los siete han renovado su reconocimiento El Valle, Gerardo Diego y CEIP Numancia. En el ámbito nacional hay casi 300 centros educativos, con 157.000 niños y niñas, que son también referentes en derechos de infancia en nuestro país

Los centros referentes se caracterizan por poner a los niños y niñas en el centro de sus decisiones, cuidando desde el respeto y enseñando desde la empatía

Según un comunicado de Unicef, España ha reconocido a 286 escuelas como centros referentes en educación en derechos de la infancia, un distintivo que acredita el compromiso de la educación con la protección, la participación y el bienestar de la infancia, tanto en el propio centro como en la comunidad y el entorno digital.

«Ser centro referente es un orgullo. La evaluación es exigente, pero es un incentivo para seguir trabajando con familias, alumnado y profesorado», asegura la directora de uno de los centros referentes. El programa ofrece formación al personal docente y permite a los centros medir el conocimiento de los derechos de la infancia.

«Los derechos de la infancia son los que nos protegen y nos hacen una vida mejor», afirma uno de los alumnos. Y es que el programa impulsa que los derechos sean efectivos y visibles en la vida escolar, proporciona herramientas para crear entornos seguros y protectores, y fomenta la participación activa de toda la comunidad educativa, además de incentivar espacios de protección y bienestar, y la mejora del clima escolar.

Actualmente, 157.604 niñas, niños y adolescentes y cerca de 14.000 docentes forman parte de esta red, que sitúa los derechos de la infancia en el corazón de la educación. En la edición de este año 116 centros han renovado u obtenido el reconocimiento por primera vez, y se han unido a los 170 que ya lo tenían, aumentando la red un 11,7% respecto al año pasado.

«Cada vez hay más centros educativos comprometidos con los derechos de la infancia, algo que nos alegra y enorgullece, puesto que son entornos seguros en los que los derechos de cada niño, niña y adolescente se viven en cada decisión, en cada programa y en cada clase. Son una inspiración para toda la comunidad educativa», explica Nacho Guadix, responsable del programa de Educación en Derechos y Derechos Digitales de Unicef España.

Unicef España, a través de una convocatoria anual dirigida a todos los centros educativos de infantil, primaria y secundaria, busca reconocer a aquellos que trabajan la educación desde una óptica de derechos de infancia. A través del programa de Educación en Derechos de Infancia de Unicef España, y en colaboración con las diferentes consejerías de Educación y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, se pretende hacer efectiva y tangible la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito educativo y en el día a día de la infancia. Con este programa se reconoce el esfuerzo de los centros educativos por llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de la infancia a nivel local y global a través de la innovación educativa.

El programa establece tres niveles de reconocimientos para los centros referentes en educación en derechos de infancia, en función del grado de incorporación de la Convención que logren acreditar. Cada centro educativo está acompañado durante todo el proceso por un asesor o asesora de Educación en Derechos de Infancia de Unicef España, que brinda información y herramientas a los centros educativos en función de sus necesidades.

Unicef trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) es la agencia de la ONU dedicada a proteger los derechos de la infancia a nivel mundial, trabajando en más de 190 países para garantizar su salud, educación, nutrición, protección contra la violencia y acceso a agua potable, actuando antes, durante y después de emergencias para salvar vidas y ayudar a los niños a desarrollar su máximo potencial. Se financia con donaciones y opera a través de comités nacionales, como Unicef España.

En salud y nutrición, provee vacunas, servicios de salud y lucha contra la desnutrición; en educación promueve el acceso a una educación de calidad para todos los niños;y en agua suministra el líquido elemento limpio y saneamiento a comunidades necesitadas.